Allerta gialla

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia per la giornata di venerdì 3 marzo e determina molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo.

Sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nevicate in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in tutta l’isola

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico numero 23061.

La nota indica la presenza di condizioni meteo avverse. Tutte e nove le province siciliane sono interessate da un’allerta gialla. Le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati moderati; sparse da metà mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”

Temperature fredde ma stabili

Freddo ma con temperature tutto sommato stabili. Massime da 6 a 15 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 13 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso.

Centro: Un vortice interessa ancora con piogge il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, le Marche e la Maremma toscana. Schiarite soleggiate altrove.

Resto del Sud: Precipitazioni possibili ovunque, ma più forti anche in Calabria, altrove saranno a carattere sparso, assenti in Puglia.

Sabato 4 marzo, nuvole e pioggia

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota per la giornata di sabato 4 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite.

Centro: Pressione in aumento, ma potrà ancora piovere sul Molise e in Abruzzo, altrove invece il sole sarà prevalente. Temperature massime miti.

Resto del Sud: Ultime fasi piovose sulle nostre regioni con precipitazioni diffuse da Puglia, Basilicata e Campania verso la Calabria.

Domenica 5 marzo

Nord: Grazie all’ulteriore aumento della pressione la giornata trascorrerà con il bel tempo e un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Centro: In questa giornata non pioverà da nessuna parte, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno soltanto le coste tirreniche, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.