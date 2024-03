Temperature previste tra gli 11 ed i 21 gradi

Torna l’alta pressione e con essa il sole ed il bel tempo. Dopo alcuni giorni di condizioni avverse tornano ad alzarsi anche le temperature. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 6 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature

Massime stazionarie in Sicilia. Valori previsti tra gli 11 ed i 21 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 18 a Ragusa, 21 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una nuova perturbazione interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni più diffuse sui settori alpini e prealpini, a carattere sparso sulle zone pianeggianti. La neve scenderà sulle Alpi anche sotto i 1000 metri. Temperature in diminuzione, venti deboli. Mar Ligure molto mosso, caldo l’Adriatico.

Centro e Sardegna. Una perturbazione atlantica interessa parzialmente le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo più compromesso dalle precipitazioni, anche temporalesche, su Toscana, Lazio interno, Umbria e localmente Marche e Abruzzo. La neve scenderà sugli Appennini sopra i 1000 metri circa. Temperature in diminuzione, venti variabili, a tratti moderati.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque. Da segnalare soltanto qualche occasionale precipitazioni sulla Calabria tirrenica e interna. Temperature massime in locale aumento, venti in gran parte occidentali con locali rinforzi.

