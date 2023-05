Per sabato 6 maggio, prosegue il clima primaverile

Torna il bel tempo in Sicilia dopo alcuni giorni con instabilità e temporali. Per la giornata di venerdì 5 maggio un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature primaverili

Temperature primaverili in Sicilia con valori massimi compresi tra i 18 ed i 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 22 a Catania, 18 ad Enna, 22 a Messina, 22 a Palermo, 21 a Ragusa, 23 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima anche estivo con temperature massime fino a 28°C.

Centro: In questa giornata la pressione si mantiene stabile e così avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Clima più mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Per sabato 6 maggio, prosegue il clima primaverile

Ancora alta pressione in Sicilia che offre tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Resto del Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno o con più nubi soltanto sui settori montuosi. Clima molto mite.

Domenica 7 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con l’arrivo di numerosi temporali con grandine dalle Alpi verso le Prealpi e le pianure del Nordovest.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potrebbe piovere un po’ sui rilievi dell’Abruzzo. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di molte nubi in Sardegna e sugli Appennini, sarà più sereno sul resto delle regioni. Clima mite.