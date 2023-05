Allerta gialla nel Ragusano e Siracusano

Instabilità e maltempo in Sicilia anche per la giornata di giovedì 4 maggio anche se è atteso un miglioramento generale.

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

In serata schiarisce; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Venti moderati settentrionali in intensificazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla nel Ragusano e Siracusano

Nuova allerta gialla in Sicilia. Questa volta nel Ragusano e Siracusano. Lo indica l’avviso 23123 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Le precipitazioni, si legge, saranno “Da isolate a sparse, a prevalente evoluzione diurna, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrali e sud-orientali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Mari: “Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione a partire dai settori sottocosta”.

Le temperature rimangono stazionarie

Ancora stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra 16 e 23 gradi.

Previsti 21 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 20 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 22 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 25 gradi in Toscana.

Resto del Sud: Un vortice si allontana, ma provoca ancora alcune precipitazioni su Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, nubi irregolari altrove.

Venerdì 5 maggio, alta pressione e miglioramenti

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima anche estivo con temperature massime fino a 29°C.

Centro: In questa giornata la pressione si mantiene stabile e così avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Clima più mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Sabato 6 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno o con più nubi soltanto sui settori montuosi. Clima molto mite.