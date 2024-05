Massime tra i 20 ed i 27 gradi

L’alta pressione ritorna e porta sole ed un aumento delle temperature. Ampi miglioramenti previsti in Sicilia per venerdì 10 maggio anche se la giornata potrebbe proporre alcune piogge residue.

Arriva un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in risalita

Salgono, come detto, le temperature in Sicilia. Massime tra i 20 ed i 27 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 24 a Ragusa, 26 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione aumenta decisa sulle regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di occasionali brevi piogge pomeridiane sui settori alpini. Clima molto mite. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. L’anticiclone abbraccia le nostre regioni per cui in questa giornata avremo condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvolo dappertutto. Non si potrà escludere, nel corso del pomeriggio, qualche temporale isolato in provincia di Frosinone. Clima decisamente mite e venti che soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento, ma rimarrà della locale instabilità. In questa giornata la mattinata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso, ma con alcuni piovaschi intermittenti sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali in Calabria e sul Pollino. Clima mite di giorno. Venti che soffieranno da nord, mari mossi.

Sabato 11 maggio

L’alta pressione abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, il cielo si presenterà poco nuvoloso o con locali annuvolamenti anche compatti, ma decisamente innocui. Clima mite di giorno. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi o anche calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone protegge le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti anche intensi, ma innocui. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, clima a tratti caldo. Mari generalmente poco mossi o anche calmi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta con più convinzione sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità dello sviluppo di temporali o brevi rovesci pomeridiani sulla Calabria centro-settentrionale. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mari poco mossi, clima più caldo.