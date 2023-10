Giovedì 19 ottobre, nuova giornata di bel tempo

Torna il sole grazie all’alta pressione che in Sicilia favorisce il bel tempo per la giornata di mercoledì 18 ottobre. Massime estive con valori compresi tra i 23 ed i 32 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature estive

Rimangono estive le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 23 ed i 32 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 25 a Catania, 25 ad Enna, 23 a Messina, 26 a Palermo, 29 a Ragusa, 25 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Le nostre regioni sono attraversate da una perturbazione per cui pioverà più diffusamente in montagna, al Nordest e in Liguria.

Centro: Soffiano venti da sud per cui il clima si riscalda. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto. Piogge su alta Toscana e Marche

Sud: In questa giornata il cielo sarà più sereno in Sicilia e parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.

Giovedì 19 ottobre, nuova giornata di bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Pressione bassa pertanto in questa giornata ci saranno occasioni per delle precipitazioni sparse, più forti sulla Liguria di Levante, localmente a carattere di nubifragio.

Centro: Soffiano venti meridionali e in questa configurazione il tempo sarà più piovoso e anche temporalesco sulla Toscana centro settentrionale.

Sud: Aumento della pressione, quel che basta per rendere questa giornata tipicamente estiva, con temperature massime localmente superiori ai 30 gradi, specie sulla Sicilia.

Venerdì 20 ottobre

Nord: Forte maltempo su tutte le regioni, rischio nubifragi su Piemonte, Liguria, Lombardia. Venti forti di Scirocco, temperature massime e minime in aumento.

Centro: soffiano forti venti di Scirocco. Cielo a tratti molto nuvoloso sui settori tirrenici, soleggiato altrove. Valori termici in aumento.

Sud: La giornata trascorrerà pertanto all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre molto calde per il periodo, vicine ai 30 gradi.