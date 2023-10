Massime comprese tra i 22 ed i 31 gradi

Arrivano le nubi ma il caldo rimane. Anche per la giornata di martedì 17 ottobre sono previste in Sicilia temperature ben al di sopra della media del periodo.

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature ancora calde

Prosegue il caldo in Sicilia. Massime comprese tra i 22 ed i 31 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 30 a Catania, 22 ad Enna, 26 a Messina, 31 a Palermo, 25 a Ragusa, 30 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, aumento della nuvolosità a partire dal Nordovest. Temperature minime in ulteriore calo ovunque.

Centro: giornata con piogge su Lazio, Abruzzo, Molise; attesi anche possibili temporali a carattere sparso. Più soleggiato altrove.

Sud: In questa giornata il tempo risulterà a tratti instabile su bassa Campania, Basilicata e Puglia meridionale, tantissime nubi altrove.

Mercoledì 18 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Le nostre regioni sono attraversate da una perturbazione per cui pioverà più diffusamente in montagna, al Nordest e in Liguria.

Centro: Soffiano venti da sud per cui il clima si riscalda. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto. Piogge su alta Toscana e Marche

Sud: In questa giornata il cielo sarà più sereno in Sicilia e parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.

Giovedì 19 ottobre

Nord: Pressione bassa pertanto in questa giornata ci saranno occasioni per delle precipitazioni sparse, più forti sulla Liguria di Levante e poi sul Friuli; attenzione a locali nubfiragi.

Centro: Soffiano venti meridionali e in questa configurazione il tempo sarà più piovoso e anche temporalesco sulla Toscana centro settentrionale.

Sud: Aumento della pressione, quel che basta per rendere questa giornata quasi estiva, infatti i venti meridionali contribuiranno a far aumentare rapidamente le temperature massime che toccheranno punte di 30 gradi in diverse località, specie della Sicilia.