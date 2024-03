Arriva l'alta pressione

Arriva l’alta pressione in Sicilia che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 13 marzo. Temperature senza grosse variazioni.

Su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature

Rimangono stazionarie le temperature massime in Sicilia. Previsti dai 12 ai 20 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 gradi a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto alcune deboli nevicate lungo i confini alpini e un cielo più coperto, al mattino, sul Triveneto. Temperature in deciso aumento con valori piacevolmente primaverili su molte città.

Centro e Sardegna. Arriva l’alta pressione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, il cielo però si presenterà più nuvoloso sulle regioni tirreniche dove non si potranno escludere veloci piovaschi pomeridiani sugli Appennini. Le temperature sono previste in aumento con clima piacevole di giorno. I venti soffieranno debolmente, i mari saranno poco mossi.

Sud e Sicilia. La pressione inizia ad aumentare sulle nostre regioni per cui in questa giornata si trascorrerà una mattinata asciutta con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potranno verificarsi occasionali piovaschi sui settori montuosi e zone vicine ad essi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da Maestrale.

Giovedì 14 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. Regime di alta pressione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche banco di nebbia o foschia mattutina sulla Pianura Padana. Clima piacevolmente primaverile di giorno. Venti deboli da direzioni diverse. Mari generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso salvo temporanei e innocui annuvolamenti. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con clima gradevole di giorno.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono raggiunte da un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale di conseguenza la giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino. Al pomeriggio invece ci potranno essere maggiori annuvolamenti, anche compatti, sui settori appenninici. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.