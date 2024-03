Temperature stazionarie

Piogge, venti ed allerta gialla. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 12 marzo. La pressione, infatti, cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento però entro fine giornata. In questo contesto le temperature rimarranno stazionarie.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla

Per martedì 12 marzo è attesa allerta gialla in sei province complessive dell’isola. Lo segnala la protezione civile regionale con l’avviso 24071 sul rischio meteo idrogeologico ed idraulico. Saranno interessate le province di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento ed Enna.

Le precipitazioni sono previste “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Da attenzionare anche la situazione di mari e venti. Molto mossi i bacini occidentali e meridionali. Da forti a burrasca dai quadranti occidentali; localmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici.

Temperature stazionarie

Temperature stazionarie. Non sono previste particolari variazioni nelle temperature massime in Sicilia. Valori compresi tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà in genere poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare soltanto annuvolamento anche compatto e mattutino sul Veneto orientale. Le temperature sono previste in deciso aumento con clima anche mite di giorno. Venti deboli di Maestrale.

Centro e Sardegna. Una perturbazione atlantica abbandona gradualmente le nostre regioni e così in questa giornata troveremo un tempo più compromesso dalle precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise e più raramente su Lazio e Umbria. Su Toscana e Sardegna il sole sarà prevalente. Le temperature sono previste in deciso aumento in

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate dal passaggio di una perturbazione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile sui settori peninsulari. Le precipitazioni previste potranno presentarsi anche sotto forma di temporale con grandine. Pioverà di meno e a favore di un più ampio soleggiamento sulla Sicilia. Temperature grossomodo stazionarie, venti di Ponente.

Mercoledì 13 marzo

Un campo di alte pressioni interessa l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.