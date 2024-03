Massime comprese tra i 13 ed i 22 gradi

Ancora instabilità in Sicilia con possibili piogge e temperature ancora stazionarie ed a tratti primaverili. Sono previste possibili piogge.

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Massime stabili in Sicilia comprese tra i 13 ed i 22 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 13 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 22 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Lento miglioramento del tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con piogge ancora possibili sulla Liguria e sull’Emilia Romagna, specie a ridosso dei rilievi. Sul resto delle regioni avremo possibili nebbie al mattino, ma il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno debolmente.

Centro e Sardegna. Un insidioso ciclone si porta verso le nostre regioni: fin dal mattino il tempo risulterà compromesso con piogge moderate e temporali su Toscana e Lazio, sospinti da forti venti di Libeccio. Sul resto delle regioni sarà inizialmente soleggiato, poi peggiorerà nel pomeriggio con altre piogge e temporali. Sulla Sardegna, piogge e schiarite. Nevicate sull’Appennino dai 1300 metri.

Sud e Sicilia. Si avvicina un ciclone carico di maltempo: già dal mattino saranno possibili delle piogge sulla Campania, poi anche sulla Puglia e sulla Basilicata, accompagnate da locali temporali. Nel pomeriggio peggiora anche sulla Calabria tirrenica e più debolmente sul Nord della Sicilia. Altrove invece, cielo poco nuvoloso. Forti venti dai quadranti meridionali, soprattutto Libeccio e Scirocco.

Martedì 12 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà in genere poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare soltanto qualche banco di nebbia mattutino sul Veneto orientale. Le temperature sono previste in deciso aumento con clima anche mite di giorno. Venti deboli di Maestrale.

Centro e Sardegna. Una perturbazione atlantica abbandona gradualmente le nostre regioni e così in questa giornata troveremo un tempo più compromesso dalle precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, occasionalmente in Umbria. Su Toscana e Sardegna il sole sarà prevalente. Le temperature sono previste in deciso aumento in Toscana e Sardegna. Venti di Maestrale, mari mossi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate dal passaggio di una perturbazione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile sui settori peninsulari. Le precipitazioni previste potranno presentarsi anche sotto forma di temporale con grandine. Pioverà di meno e a favore di un più ampio soleggiamento sulla Sicilia. Temperature grossomodo stazionarie, venti di Ponente.