Massime fino a 20 gradi

La pressione medio-alta interessa la Sicilia e garantisce tempo stabile e perlopiù soleggiato per la giornata di martedì 27 febbraio con temperature fino a 20 gradi ma già da mercoledì 28 è atteso un peggioramento.

Per domani su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati meridionali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Le temperature

Massime tra i 12 ed i 20 gradi in Sicilia. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 18 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un ciclone tirrenico condiziona pesantemente il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse dappertutto, localmente temporalesche e più forti sui settori alpini e prealpini e in Veneto. La neve scenderà copiosa sull’arco alpino a quote superiori ai 1200-1400 metri. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, se non locali diminuzioni.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico sul Mar Tirreno influenza il tempo sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, a tratti forti, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, più deboli sulle Marche, spesso assenti su Abruzzo e Molise. Neve sugli Appennini oltre i 1500 e 1800 metri. Temperature stazionarie.

Sud e Sicilia. La pressione torna ad aumentare un pochino sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà asciutta ovunque, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto su Sicilia e Calabria, con più schiarite soleggiate altrove. Venti moderati di Scirocco che faranno aumentare le temperature che sfioreranno i 20°C su gran parte delle regioni. Mari da mossi a molto mossi.

Mercoledì 28 febbraio

Arriva una circolazione depressionaria nell’isola che porta con sé molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. Un ciclone tirrenico influenza ancora le nostre regioni provocando precipitazioni diffuse ed estese soprattutto al mattino, poi in lenta diminuzione nel corso del pomeriggio a partire dai settori montuosi verso le medio e alte pianura, pioverà ancora in Emilia Romagna e in Piemonte. Nevicate a quote medio/alte. Le temperature massime sono previste in contenuto aumento.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico influenza le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile, ma al mattino le precipitazioni saranno sparse e piuttosto deboli, anche assenti in Sardegna dove splenderà il sole. Al pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare diffusamente sull’isola, sul Lazio centromeridionale e sui settori adriatici. Nevicate oltre i 1900 metri.

Sud e Sicilia. La pressione diminuzione sulle nostre regioni e così dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni se non qualcuna sulla Sicilia occidentale, nel corso del pomeriggio peggiorerà ulteriormente dall’isola verso la Calabria con rovesci e temporali. Piogge in arrivo pure su Basilicata e Campania, ma più deboli. Temperature in lieve calo.