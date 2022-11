Ancora allerta gialla

La circolazione ciclonica tende ad indebolirsi e a traslare verso i Balcani, alimentando tuttavia ancora annuvolamenti a tratti compatti e rovesci intermittenti sulla Sicilia. Ancora piuttosto ventoso con raffiche di Ponente a tratti superiori a 50-70 km/h. Mari: basso Tirreno e Canale di Sicilia agitati o molto agitati, Ionio mosso o molto mosso.

Allerta gialla

Allerta gialla in tutta l’isola. Lo si legge nell’avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico numero 22326 diramato dalla protezione civile regionale.

Scendono le temperature in Sicilia

Calano le massime in Sicilia. Temperature comprese tra gli 11 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 11 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili, temperature minime in sensibile calo.

Centro: Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Giornata con più nubi su Sardegna, Toscana e Umbria, ma con rare piogge, più sereno altrove.

Resto del Sud: Venti di Maestrale con dei temporali sul basso Tirreno. Sul resto dei settori e regioni il sole sarà prevalente.

Per giovedì 24 novembre leggere piogge

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Aumento della pressione. Venti freschi settentrionali spazzeranno gran parte delle regioni, cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Pressione generalmente stabile. A parte qualche annuvolamento sulla Toscana, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque

Resto del Sud: Ancora qualche pioggia su Calabria, altrove avremo invece avremo un maggiore soleggiamento. Temperature stabili.

Venerdì 25 novembre

Nord: In questa giornata l’avvicinamento di un vortice farà peggiorare il tempo sulla Liguria di levante, sul resto delle regioni soleggiato.

Centro: Il tempo è previsto in forte peggioramento sulla Toscana e poi in serata su Umbria, Lazio, Sardegna e Marche. Nubi irregolari altrove.

Sud: Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio, poi diventerà via via più coperto, ma per ora senza piogge. Venti deboli.