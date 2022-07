Soffia il vento sulla Sicilia e porta con se una nuvolosità imprevista anche se le temperature restano alte ma non afose. E’ la principale novità delle previsioni del tempo per la settimana appena iniziata. Nuvolosità che non porta con se pioggia, però, e neanche particolare discesa delle temperature. I venti che hanno portato le nuvole nella giornata di lunedì le porteranno via nei giorni a seguire. Martedì splende il sole su tutta l’isola come anche mercoledì con nuovo annuvolamenti solo locali e sporadici. Temperature che tornano nella media stagionale abbandonando i picchi dei giorni scorsi. ma pur sempre caldo fa. Queste le previsioni del sito iLMeteo.it per i prossimi giorni nel dettaglio

LUNEDI’ 11 LUGLIO

Nord: Giornata con nubi irregolari soltanto sul Triveneto, altrove il cielo sarà decisamente più sereno. Temperature massime fino a 32°C.

Centro: L’alta pressione garantirà una giornata con cielo poco nuvoloso ovunque, salvo più nubi in Abruzzo (piovaschi sull’aquilano).

Sud: Soffiano venti deboli settentrionali che trasporteranno molte nubi su Calabria e Sicilia, altrove il cielo si presenterà più sereno.

MARTEDI’ 12 LUGLIO

Nord: Cielo a tratti più nuvoloso su Liguria e Alpi del Triveneto, altrove sarà più sereno. Valori massimi di temperatura fino a 32 gradi.

Centro: L’alta pressione delle Azzorre garantirà una giornata soleggiata al mattino e con qualche temporale pomeridiano sugli Appennini.

Sud: Martedì sarà una giornata decisamente soleggiata e con cielo sereno, solo sui rilievi, nel pomeriggio, la nuvolosità sarà in aumento.

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO

Nord: Nubi irregolari giocheranno a nascondino con il sole sui rilievi in generale, altrove il cielo sarà sereno. Temperature in aumento.

Centro: Un’isolata nuvolosità interesserà, nel corso del giorno, i rilievi appenninici. Sul resto dei settori il cielo si presenterà più sereno.

Sud: Alta pressione sulle nostre regioni a garanzia di una giornata con cielo sereno o con più nubi soltanto in provincia di Cosenza.