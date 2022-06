Per domenica 19 giugno, sole o poco nuvoloso

Maggiore nuvolosità nelle prime ore in Sicilia con locali rovesci o isolati temporali per la giornata di sabato 18 giugno. Nel pomeriggio maggiore instabilità su rilievi con acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Previsti soprattutto nelle zone interne del Ragusano, dell’Ennese del Catanese del Messinese ma anche, in parte, nel Nisseno, Agrigentino e Siracusano. Venti moderati settentrionali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in leggera flessione

Scendono, ma rimarranno gradevoli, le temperature nell’isola. Massime previste tra i 25 ed i 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanisetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 30 a Messina, 28 a Palermo, 29 a Ragusa, 28 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Sulle nostre regioni avremo un’altra giornata soleggiata con cielo sereno praticamente su tutte le regioni. Clima molto caldo ovunque.

Centro: Sulle nostre regioni domina Scipione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno. Caldo intenso.

Resto del Sud: Venti settentrionali creano una maggior nuvolosità pomeridiana con qualche precipitazioni anche in Calabria, sole altrove.

Per domenica 19 giugno, sole o poco nuvoloso

Per domenica 19 giugno, prevalenza di bel tempo salvo locali piovaschi o brevi isolati temporali pomeridiani sui rilievi, più sole altrove. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34°C in Lombardia.

Centro: Un’altra giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e cielo di conseguenza sereno. Temperature massime fino a 37°C in Sardegna.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con più nubi su Appennini e coste ioniche. Caldo gradevole.