Per sabato 18 giugno, peggioramento e piogge

La pressione torna ad aumentare da Ovest determinando tempo più stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di venerdì 17 giugno. Sole ovunque, al massimo qualche nuvola di passaggio. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno quasi calmo.

Temperature in lieve rialzo

Temperature estive in lieve rialzo nell’isola. Valori massimi previsti che vanno dai 28 ai 32 gradi. Previsti 32 gradi a Caltanissetta, 30 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 29 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con qualche nube in più sui confini alpini, altrove sole prevalente. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli.

Centro: Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, soltanto nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale sui rilievi tra Lazio e Abruzzo.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio invece scoppieranno temporali forti sugli Appennini.

Per la giornata di sabato 18 giugno, invece, è attesa una maggiore nuvolosità nelle prime ore del mattino tra bassa Calabria e Sicilia con locali rovesci o isolati temporali. Nel pomeriggio maggiore instabilità su Appennino Calabrese e rilievi Siculi con acquazzoni e fenomeni temporaleschi, più sole sulla Campania. Venti moderati settentrionali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Sulle nostre regioni avremo un’altra giornata soleggiata con cielo sereno praticamente su tutte le regioni. Clima molto caldo ovunque.

Centro: Sulle nostre regioni domina Scipione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno. Caldo intenso.

Resto del Sud: Venti settentrionali creano una maggior nuvolosità pomeridiana con qualche precipitazione tra anche in Calabria, sole altrove.