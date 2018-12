Il 26 dicembre ore 18.30 Chiesa S.Maria della Pietà

Associazione ECU con Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo presentano, all’interno del cartellone “Metro Harp & Theatre”, con la direzione artistica di Francesco Panasci, il Concerto di Natale alla Kalsa.

LArpa di Giorgia Panasci & l’Ensemble di fiati, capitanate da Salvatore Ferraro, suoneranno un vasto repertorio di musiche natalizie e di colonne sonore. Un programma a tema di musiche di Handel, Ippolitov-Ivanov, Faurée, Morricone, Piovani, Rota.

Il 26 dicembre alle ore 18.30 in Chiesa Santa Maria della Pietà avrà luogo il concerto dedicato agli “ultimi”.

Quintetto di fiati, arpa, contrabbasso e percussione

Arpa Giorgia Panasci

Flauto Franco Sclafani

Oboe Salvatore Ferraro

Clarinetto Giovanni La Mattina

Corno Tommaso Santangelo

Fagotto Antonino Lo Presti

Contrabbasso Michele Petrotto

Percussione Alessio Cavarretta

La rassegna prevede 12 tra spettacoli musicali, teatrali e concerti anche di Natale che si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Metro Harp & Theatre è un progetto artistico/culturale sperimentale dove mette in risalto i tanti talenti siciliani e non, attraverso un unico linguaggio artistico condiviso.

EcuLab CoArt è invece il motore della formazione che promuove l’incontro tra artisti di diverso genere dove ognuno nelle proprie specificità promuove il proprio progetto che può trovare spazio in altre idee condivise e sperimentare nuove idee d’ insieme.

Metro Harp & Theatre intende comunque, attraverso specifiche azioni di promozione e divulgazione, promuovere siti culturali di attrazione turistica.