la ricerca della quadra nel centrosinistra

Si fa sempre più insistente tra gli ambienti politici di centrosinistra il nome di Franco Miceli come candidato sindaco di Palermo. Da ieri le voci sono sempre più insistenti di una sua possibile candidatura. Ora anche il Pd si muove in tal senso. Ora si riunisce il coordinamento palermitano di Left Wing alla presenza di Matteo Orfini. Lo conferma Antonio Rubino, coordinatore regionale degli orfiniani.

Orfiniani a raduno

“Alla luce dell’evoluzione del quadro politico circa le elezioni amministrative di Palermo e della candidatura di Franco Miceli alla carica di sindaco, ho ritenuto opportuno convocare per questa sera il coordinamento palermitano di Left Wing alla presenza di Matteo Orfini”, così dice Rubino in una nota. L’Assemblea provinciale del PD convocata per il 14 marzo prossimo – continua Rubino – sarà decisiva per sciogliere definitivamente i nodi politici, a cominciare dalla coalizione che intendiamo costruire, ma anche per capire come il Pd intenderà affrontare la campagna elettorale. Noi faremo la nostra parte”.

Il centrosinistra verso la quadra?

Così il centrosinistra starebbe raccordandosi su Franco Miceli come candidato sindaco di Palermo. Si tratterebbe di un nome sul quale tutte le forze potrebbero convergere e fare fronte comune. Pd, M5S e Sinistra ecologista vedrebbero in la persona giusta. Miceli è l’ex presidente dell’ordine degli Architetti di Palermo e attuale presidente nazionale degli architetti, ma anche ex assessore della giunta Orlando.

Chi è Franco Miceli

Franco Miceli, 70 anni, è un professionista conosciuto a Palermo. Nel 1998 fino al 2000 è stato assessore ai Lavori pubblici della giunta Orlando e componente del comitato organizzatore della conferenza dell’Onu. Miceli ha anche una caratura politica, essendo stato in passato segretario dell’allora Pds, ma sono anni che ormai è lontano dai ruoli attivi essendosi dedicato agli organismi della sua professione, l’architetto.

Nome non discusso col in M5S

Il Movimento 5 Stelle ieri però ha stemperato la notizia che vedrebbe l’attuale presidente nazionale degli architetti ed ex assessore della giunta Orlando come potenziale nome che potrebbe fare da collante alle forze schierate nel centrosinistra. Il suo nome, come dice il deputato pentastellato Trizzino, non è ancora stato discusso. Alcuni deputati grillini però hanno commentato la notizia in altri termini. “Franco Miceli, presidente nazionale dell’Ordine degli architetti, rappresenta una figura autorevole la cui disponibilità a essere in prima linea per occuparsi di Palermo sarebbe un’eccellente notizia. Da anni, in primis grazie ai nostri consiglieri comunali e di circoscrizione, lavoriamo nell’esclusivo interesse di Palermo e ora stiamo costruendo percorsi per dare una guida salda, concreta e lungimirante alla città”. Lo dicono i parlamentari nazionali palermitani del Movimento 5 Stelle Steni Di Piazza, Adriano Varrica, Roberta Alaimo, Aldo Penna e Valentina D’Orso.