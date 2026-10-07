Milazzo si trasforma in un “Safety Village”: tre giorni tra simulazioni di sicurezza sul lavoro e concerti

Piazza Marconi a Milazzo è pronta a trasformarsi in un grande “Safety Village”. Dal 20 al 22 ottobre 2026, la città del Capo ospiterà la sesta edizione del Meeting Job , la più importante manifestazione siciliana dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza. Un evento che quest’anno si rinnova con un format fortemente innovativo, capace di unire la formazione pratica dei lavoratori e degli studenti a momenti di grande spettacolo e musica dal vivo.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra il Comune di Milazzo e l’associazione Aicos Italia, è stata presentata ufficialmente a Palermo presso la Sala Bonsignore dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. L’obiettivo principale è ambizioso ma chiaro: parlare di sicurezza sul lavoro ai giovani e ai professionisti trasmettendo autentici messaggi di vita.

Un percorso educativo per le nuove generazioni

Il Meeting Job ha incassato per il secondo anno consecutivo il patrocinio dell’Assessorato regionale guidato da Nuccia Albano, oltre al supporto della Prefettura di Messina, dell’Inail Sicilia, dell’Università di Messina, delle Forze dell’ordine e della Protezione Civile regionale.

“Il Meeting Job è ormai un appuntamento fisso e imprescindibile per la nostra città – ha dichiarato l’assessore del Comune di Milazzo, Marina Capone –. Coinvolgiamo attivamente gli studenti del triennio delle superiori con prove pratiche e sfide che li rendono veri e propri “Ambassador della sicurezza”. Il compito delle istituzioni è proprio questo: creare un percorso educativo che consolidi la cultura del lavoro sicuro”.

A scendere in campo operativamente sarà anche l’Inail Sicilia, rappresentata dalla dirigente con funzioni vicarie Diana Artuso. L’istituto non si limiterà a una presenza istituzionale con uno stand, ma gestirà direttamente workshop e momenti formativi pratici sul campo.

Il programma: tra simulazioni, talk ed eccellenze locali

Durante la due giorni principale (20 e 21 ottobre), Piazza Marconi sarà suddivisa in tre macro-aree integrate:

Safety Village: Il cuore operativo dell’evento, con simulazioni pratiche focalizzate su antincendio, lavori in quota, prevenzione stradale e gestione delle emergenze. Nel pomeriggio le porte si apriranno anche ai lavoratori dell’indotto con sessioni di addestramento mirate (come la sicurezza nei luoghi confinati e le normative D.M. 02/09/2021).

Il cuore operativo dell’evento, con simulazioni pratiche focalizzate su antincendio, lavori in quota, prevenzione stradale e gestione delle emergenze. Nel pomeriggio le porte si apriranno anche ai lavoratori dell’indotto con sessioni di addestramento mirate (come la sicurezza nei luoghi confinati e le normative D.M. 02/09/2021). Open Forum: Uno spazio di dibattito e riflessione in cui si alterneranno talk tematici su inclusività, contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro e focus sulla sicurezza nei porti.

Uno spazio di dibattito e riflessione in cui si alterneranno talk tematici su inclusività, contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro e focus sulla sicurezza nei porti. Safety Food Experience: Un percorso guidato dall’associazione Eventi DiVini di Verdiana Venuto, volto a dimostrare come dietro alle eccellenze enogastronomiche del territorio ci sia un rigido protocollo di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’attrattiva per il giovane pubblico: la Questura di Messina e la Polstrada porteranno in piazza la famosa supercar Lamborghini, affiancate dai nuclei speciali dei Carabinieri (Subacquei e Tutela Agroalimentare), dalla Capitaneria di Porto e dall’Asp, che allestirà un vero e proprio “Villaggio della salute”.

Musica e gran finale: sul palco Federica Carta e DJ Finesse

La prevenzione e la cultura della sicurezza passeranno anche attraverso il linguaggio universale della musica. L’evento di punta della manifestazione sarà il Safety Music Live, previsto per il pomeriggio di mercoledì 21 ottobre a partire dalle ore 17:00.

Il programma della serata prevede:

Ore 18:00 – 20:00: Warm-up con dj set locali e lancio di messaggi sociali.

Warm-up con dj set locali e lancio di messaggi sociali. Ore 20:00 – 21:00: Il live pop di Federica Carta , già finalista di Amici.

Il live pop di , già finalista di Amici. Ore 21:00 – 22:00: L’alta energia trap di DJ Finesse , noto produttore che ha firmato hit per Sfera Ebbasta, Ghali e Shiva.

L’alta energia trap di , noto produttore che ha firmato hit per Sfera Ebbasta, Ghali e Shiva. Ore 22:00 – 23:00: Closing party conclusivo.

La kermesse si chiuderà ufficialmente il 22 ottobre con la consegna dei premi “Ambassador della Sicurezza” agli studenti che si sono distinti durante le prove.

“L’anno scorso abbiamo registrato duemila studenti della sola area milazzese – ha concluso Antonio Bruno, presidente di Aicos e responsabile sicurezza del Comune –. Quest’anno la manifestazione si allarga a Barcellona Pozzo di Gotto e ad altri comprensori. Vogliamo invertire l’approccio classico: non parlare di sicurezza solo dopo una tragedia, ma fare prevenzione vera. Il nostro obiettivo è esportare questo format in tutta l’isola”.