E’ stato individuato l’autore delle minacce rivolte al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e al suo vice, Maria Concetta Buttà. Le indagini sono iniziate dalla querela presentata ai Carabinieri dal primo cittadino in seguito alla pubblicazione, sul social network Facebook, di commenti dal contenuto fortemente minaccioso nei confronti di entrambi gli amministratori.
I messaggi erano stati scritti a margine di un post relativo alla manutenzione del verde urbano. Gli accertamenti dei carabinieri coordinate dal pm Manfredi Lanza, hanno consentito di risalire in modo inequivocabile all’identità del responsabile.
La procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di minaccia aggravata e istigazione a delinquere.
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