Un rapporto di acquisto di sostanze stupefacenti protrattosi per mesi si è trasformato in una spirale di minacce e vessazioni per un giovane residente nell’area delle Madonie. L’intricata vicenda è emersa a seguito della denuncia presentata dalla vittima presso la Stazione dei Carabinieri di Bompietro, avviando una rapida attività investigativa condotta insieme ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Petralia Sottana.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal Procuratore capo Angelo Vittorio Antonio Cavallo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un ventunenne di Castellana Sicula, persona già nota alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le transazioni pattuite riguardavano piccole cessioni di hashish del valore di dieci euro ciascuna, accumulatesi nel tempo fino a raggiungere la cifra totale di centotrenta euro. Per ottenere il saldo del credito maturato, il presunto pusher avrebbe esercitato continue pressioni e minacce di ritorsioni sulla vittima. L’indagato è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di atti persecutori ed estorsione.

Controlli straordinari del territorio nei Comuni madoniti

In un distinto e parallelo contesto operativo, i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana hanno intensificato la vigilanza sul territorio coprendo i Comuni di Castellana Sicula, Alimena e Gangi. Il servizio straordinario di prevenzione, finalizzato al contrasto dei reati stradali e in materia di stupefacenti, si è avvalso del supporto specializzato del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

Nel corso delle verifiche a Polizzi Generosa, i militari hanno denunciato a piede libero un ventenne sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore alle soglie consentite dalla normativa vigente. A Castellana Sicula, durante una perquisizione domiciliare eseguita con l’ausilio delle unità cinofile, è stata rinvenuta all’interno di un’abitazione una quantità di cocaina eccedente la soglia dell’uso personale, determinando la denuncia a piede libero per detenzione illecita a carico di un ventitreenne del luogo. Il bilancio delle attività si conclude con la segnalazione alla Prefettura di Palermo di tre persone, trovate in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale.