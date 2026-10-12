Il rafforzamento della filiera delle tecnologie strategiche e il contributo delle Regioni alla capacità competitiva dell’Unione europea in questo settore. Sono i temi al centro dell’incontro “Delivering Step: the role of Regions in advancing Europe’s strategic technologies” in programma domani (martedì 13 ottobre) dalle 9 alle 13 all’Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana. L’evento rientra nelle sessioni Close to you della EuRegionsWeek (la Settimana europea delle regioni e delle città) ed è promosso dalla Regione in collaborazione con le amministrazioni della Campania e dell’Algarve (Portogallo).

La piattaforma istituita nel 2024

Il dibattito partirà dal quadro generale della “Strategic technologies for Europe platform” (Step), la piattaforma istituita nel 2024 dall’Ue per stimolare gli investimenti in tecnologie critiche soprattutto negli ambiti digi-tech, deep tech, green e biotech. Sarà poi approfondito il ruolo delle regioni nel tradurre in azione concreta le nuove priorità europee, che rispondono alla necessità di ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione da paesi terzi, accorciando il divario rispetto alle principali economie extra-Ue.

Al tavolo dei relatori, per fare il punto su prospettive ed esperienze, interverranno esponenti della Dg Budg della Commissione europea (task force su Step), del Dipartimento politiche di coesione (DpCoe) della presidenza del Consiglio dei ministri (promotore della campagna “Uno Step oltre”) e delle amministrazioni regionali di Sicilia, Campania e Algarve. L’incontro è organizzato dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, diretto da Vincenzo Falgares, e sarà moderato dalla dirigente del servizio Comunicazione, Angela Antinoro.

Regione siciliana in prima linea sul regolamento step

La Regione siciliana è stata tra le prime a cogliere le opportunità offerte dal regolamento Step. Attraverso una riprogrammazione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, sono stati destinati 315 milioni di euro al sostegno degli investimenti su tecnologie digitali, deep tech e biotecnologie (azione 1.6.1 dell’Op 1 “Una Sicilia più competitiva e intelligente”) e sulle tecnologie pulite (azione 2.9.1 dell’Op 2 “Una Sicilia più verde”). Il relativo bando, già nella fase della valutazione delle proposte progettuali, è gestito dal dipartimento Attività produttive, diretto da Dario Cartabellotta. Sempre in ambito Step, la Regione cofinanzia con altri 300 milioni il progetto “Campu Sic” attuato da Stm, che attraverso un accordo con Mimit e Invitalia farà nascere nell’Etna valley, a Catania, il primo impianto in Europa capace di svolgere tutte le fasi di produzione dei semiconduttori per microchip.

Le iniziative

In concomitanza con l’incontro su Step, si svolgerà a Bruxelles anche il visiting tour della classe dell’istituto “Galileo Galilei” di Canicattì (Agrigento) vincitrice di “Sicily Asoc Awards 2025-26”, l’iniziativa della Regione dedicata ai team siciliani con i migliori risultati nel concorso nazionale “A scuola di OpenCoesione”.

Gli studenti del team del “Galilei” (sesto assoluto in Italia) visiteranno la mostra interattiva “Experience Europe” promossa dalla Commissione europea, la Casa della storia europea e la sede del Parlamento europeo, dove potranno incontrare gli eurodeputati eletti nella circoscrizione insulare e conoscere il percorso multimediale del Parlamentarium.

Nel pomeriggio del 14 ottobre saranno anche protagonisti del video podcast “L’Europa sotto casa – Giovani, territori e progetti”, che sarà registrato presso l’Ufficio di Bruxelles della Regione: un dialogo sulla loro idea dell’Unione europea e sull’impatto dei fondi Ue in Sicilia, oltre che sulla loro esperienza di monitoraggio civico nell’ambito di Asoc. A seguire, parteciperanno all’incontro “Dalla Sicilia all’Europa: opportunità per i giovani”, con Matteo Salvai (Dg Comm della Commissione Ue, vicecapo unità “Local engagement, Europe Direct & networks”) e Gian Paolo Meneghini (Segretariato generale del Parlamento europeo, responsabile comunicazione della direzione Infrastrutture).

La Regione siciliana sarà presente alla EuRegionsWeek 2026 anche con un altro side event, in agenda per il 18 novembre, dedicato all’housing sociale e intitolato “Making Eu funds work for affordable housing: lessons from Regions and Cities”.