E’ scritta a penna ed è stata recapitata a casa del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. E’ una chiara lettera di minacce di morte legata all’accelerazione che la Regione e il suo presidente hanno dato sul fronte della costruzione dei termovalorizzatori.

Il Governatore ha ricevuto, presso la propria abitazione, la lettera minatoria, scritta a penna in cui ignoti hanno scritto, interamente in stampatello la chiara frase: “Brucerai nei tuoi bruciatori”. A raccontare della lettera è l’agenzia di stampa AdnKronos.

Lettera intercettata dalla scorta di Schifani

La lettera non è mai arrivata al Presidente. Ad intercettarla, ormai alcune settimane fa senza che se ne fosse appreso, sono stati gli agenti di scorta del Presidente della Regione, che hanno subito informato la Digos della Questura.

Altre minacce di morte più recenti

Ma non si tratta dell’unica minaccia di morte. Più di recente ne sono arrivate altre, questa volta al telefono. Ignoti hanno chiamato con una voce camuffata la segreteria della Presidenza della Regione e hanno minacciato pesantemente sia il Governatore che i componenti della sua famiglia. In una delle telefonate ricevute a Palazzo d’Orleans, la voce camuffata diceva: “Il crack è sofferenza alla tua famiglia Schifani”.

Le minacce subito dopo la gara per i termovalizzatori

Le minacce sono arrivate subito dopo che Schifani, nella qualità di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, ha annunciato la pubblicazione, da parte di Invitalia, sulla piattaforma digitale “InGate” e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso di procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (pfte), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico-finanziario (pef) di massima. La gara prevede anche l’opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per ciascuno dei due impianti da realizzare a Bellolampo, a Palermo, e nell’area industriale di Catania, siti già individuati dal Piano regionale dei rifiuti.

No comment da Palazzo d’Orleans, solidarietà diffusa

Da Palazzo d’Orleans arriva un secco ‘no comment’ a questa vicenda che è stata tenuta riservata a lungo

“Piena solidarietà e vicinanza al Presidente della Regione Siciliana per le vili e ignobili minacce ricevute” è stata subito espressa dal deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile nazionale per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi..

“La lotta al crack e alla mafia, insieme alla realizzazione dei termovalorizzatori, restano pilastri dell’azione di questo Governo, che ha preso un impegno chiaro con gli elettori e procede con determinazione e senza esitazioni verso i propri obiettivi. Ringrazio il Presidente Schifani per l’impegno, la tenacia, la fermezza e la perseveranza dimostrati. Auspichiamo che si possa presto fare piena luce su quanto accaduto” ha concluso Varchi

“Ferma condanna per le ignobili minacce al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a quale rivolgo tutta la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale” dice il sindaco Roberto Lagalla che continua “Auspico che le Forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili e sono sicuro che questi episodi vigliacchi non scalfiranno l’impegno che il presidente Schifani sta mettendo in campo su temi molto sentiti dai cittadini, come la lotta al consumo di crack e il percorso di realizzazione dei termovalorizzatori, che rappresentano capisaldi della sua azione di governo”.

“Ferma condanna nei confronti delle vili minacce rivolte al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani” viene espressa dall’assessore Edy Tamajo.

“A lui va tutta la mia vicinanza personale e istituzionale, certo che non saranno episodi ignobili come questo a rallentare il suo impegno per la Sicilia”.

“Il lavoro che il Presidente sta portando avanti su questioni cruciali come il contrasto al degrado sociale e la realizzazione dei termovalorizzatori – prosegue Tamajo – è la dimostrazione concreta di una visione di governo che guarda al futuro della nostra terra con determinazione e coraggio. Sono sicuro che le Forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili di questi atti inaccettabili”.

La sequenza di solidarietà continua con gli interventi del capogruppo azzurro Stefano Pellegrino per il quale “Nessun dissenso giustifica simili azioni”; “La più affettuosa solidarietà mia e di Noi Moderati” viene espressa da Saverio Romano; ““Massima solidarietà e vicinanza” viene dal senatore di FdI Raoul Russo; “ferma condanna” anche da Barbara Cittadini a nome anche di Aiop.