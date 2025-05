Dopo la diffusione della notizia della lettera minatoria giunta a casa del Presidente Schifani immediata la solidarietà del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia.

“Esprimo, a nome mio e dei senatori di Forza Italia, la solidarietà all’amico Renato Schifani, destinatario di una lettera contenente minacce di morte. Un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera istituzione che rappresenta. Sono certo che Renato non si farà intimidire e continuerà con determinazione il proprio lavoro al servizio dei cittadini siciliani” dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Piena solidarietà e vicinanza al Presidente della Regione Siciliana per le vili e ignobili minacce ricevute” è stata subito espressa dal deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile nazionale per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

“La lotta al crack e alla mafia, insieme alla realizzazione dei termovalorizzatori, restano pilastri dell’azione di questo Governo, che ha preso un impegno chiaro con gli elettori e procede con determinazione e senza esitazioni verso i propri obiettivi. Ringrazio il Presidente Schifani per l’impegno, la tenacia, la fermezza e la perseveranza dimostrati. Auspichiamo che si possa presto fare piena luce su quanto accaduto” ha concluso Varchi

“Ferma condanna per le ignobili minacce al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a quale rivolgo tutta la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale” dice il sindaco Roberto Lagalla che continua “Auspico che le Forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili e sono sicuro che questi episodi vigliacchi non scalfiranno l’impegno che il presidente Schifani sta mettendo in campo su temi molto sentiti dai cittadini, come la lotta al consumo di crack e il percorso di realizzazione dei termovalorizzatori, che rappresentano capisaldi della sua azione di governo”.

“Ferma condanna nei confronti delle vili minacce rivolte al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani” viene espressa dall’assessore Edy Tamajo.

“A lui va tutta la mia vicinanza personale e istituzionale, certo che non saranno episodi ignobili come questo a rallentare il suo impegno per la Sicilia”.

“Il lavoro che il Presidente sta portando avanti su questioni cruciali come il contrasto al degrado sociale e la realizzazione dei termovalorizzatori – prosegue Tamajo – è la dimostrazione concreta di una visione di governo che guarda al futuro della nostra terra con determinazione e coraggio. Sono sicuro che le Forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili di questi atti inaccettabili”.

La sequenza di solidarietà continua con gli interventi del coordinatore azzurro Marcello Caruso, del capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino per il quale “Nessun dissenso giustifica simili azioni”; dall’eurodeputato Marco Falcone.

Per Gianfranco Miccichè si tratta di un segnale preoccupante: “Esprimo la mia sincera vicinanza e solidarietà al Presidente Schifani per le minacce subite, un episodio che rappresenta un segnale preoccupante del clima sociale attuale e che lascia un senso di amarezza profonda. Sono certo, tuttavia, che tali atti non indeboliranno la determinazione e il senso del dovere con cui ha sempre portato avanti il proprio ruolo al servizio dei siciliani”.

“La più affettuosa solidarietà mia e di Noi Moderati” viene espressa da Saverio Romano; “Massima solidarietà e vicinanza” viene dal senatore di FdI Raoul Russo; “ferma condanna” anche da Barbara Cittadini a nome anche di Aiop.

“Esprimo profonda vicinanza e solidarietà al presidente della Regione siciliana Renato Schifani per le gravissime minacce ricevute. Ritengo di interpretare il pensiero dei miei colleghi, nell’affermare che la squadra di governo è compatta e fa quadrato attorno al suo Presidente e all’azione di risanamento della Sicilia, intrapresa nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e nell’esclusivo interesse dei siciliani”. Lo afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Presidente Renato Schifani. Le minacce ricevute sono gravi e inaccettabili. Nessuno dovrebbe subire intimidazioni per le proprie scelte politiche, né tantomeno vedere coinvolta la propria famiglia” scrivono da Sud chiama Nord.

“Condanniamo senza esitazione ogni forma di violenza o tentativo di creare un clima di paura. La politica deve restare uno spazio di confronto, anche duro, ma mai di odio. Siamo certi che le autorità faranno piena luce su quanto accaduto. Al Presidente Schifani va la nostra vicinanza personale e istituzionale”.

Solidarietà anche dal gruppo 5 stelle all’Ars dal Partito Democratico e da Ismaele La Vardera.

Inoltre, Michele Pivetti, vice presidente nazionale UMI, ha aggiunto: “Le gravissime minacce di morte rivolte al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sono il segno che la sua azione di governo volta alla legalità ed al risposto delle regola sta dando i suoi frutti. Il Presidente Schifani continuerà nel solco del suo percorso politico fatto di onestà, trasparenza e lealtà nei confronti del popolo siciliano che lo ha fortemente voluto come guida. L’Unione Monarchica Italiana con i suoi valori e con i suoi militanti era, è e sarà al fianco del Presidente. Personalmente mi stringo come sempre con affetto profondo a lui ed alla sua famiglia”.

Le parti sociali

“Totale e ferma condanna per le ignobili minacce ricevute dal presidente Schifani, al quale esprimiamo vicinanza e piena solidarietà” è il messaggi che arriva dalla Cisl Sicilia.

“Neanche la più aspra critica può giustificare la minaccia, l’odio, la violenza delle parole e delle azioni. Al presidente della regione, Renato Schifani, che apprendiamo essere stato bersaglio di intimidazioni, esprimo solidarietà” dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

“Nessuna avversione a misure e progetti di un’istituzione politica può giustificare intollerabili e vili minacce criminali, come quelle di cui è stato vittima il presidente della Regione Renato Schifani” afferma la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, che aggiunge: “Al presidente Schifani esprimo piena solidarietà della Uil Sicilia, nella certezza che magistratura e forze sapranno fare presto e bene luce su questi episodi. È inaccettabile che qualcuno tenti di condizionare la vita democratica di una terra in cerca di progresso, di lavoro, di prospettive per un futuro migliore”.

Lettera del Presidente Sas

“Un atto vile che deve essere condannato con fermezza e senza alcun distinguo”. Il presidente della Sas – Servizi ausiliari Sicilia, Mauro Pantò – ha scritto al Governatore Renato Schifani esprimendo la “mia personale solidarietà e quella della società che rappresento per le gravi intimidazioni subite”.

“Gesti che intendono minare – ha sottolineato ancora Pantò – l’azione amministrativa e le prassi democratiche che devono sempre godere della massima tutela.

Chi come noi si riconosce nei valori di legalità, trasparenza e impegno civile oggi non può che essere al fianco del Presidente Schifani.

Siamo certi che questo deplorevole episodio non scalfirà la sua determinazione nel proseguire il lavoro a servizio della Sicilia e dei siciliani”.