La lettera recapita nella sua abitazione romana

Busta con proiettili per Schifani, nuove minacce per ex presidente Senato

Una lettera di minacce a Schifani nel luglio 2020

Busta con proiettili per l’ex presidente del Senato Renato Schifani

Una busta contenente un proiettile è stata recapitata all’abitazione romana di Renato Schifani, senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato. Schifani, che dallo scorso novembre è consigliere politico di Silvio Berlusconi, era già stato oggetto di intimidazioni a luglio 2020, con una lettera, recapitata a Palazzo Madama, che minacciava: “Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”.

Busta con proiettili per Schifani, le reazioni del mondo politico

“Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le ennesime minacce ricevute nella sua abitazione romana dove gli è stata recapitata una busta con all’interno un proiettile. Ribadisco che il senatore Schifani, che da qualche tempo è consigliere politico del Presidente Berlusconi, è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all’autore della lettera minatoria”. Lo scrive in una nota il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Al presidente Renato Schifani, vittima per la seconda volta nel giro di pochi mesi di un inaccettabile atto intimidatorio, voglio esprimere massima vicinanza a nome mio e tutti i coordinamenti di Forza Italia di Catania e provincia. Siamo al fianco del presidente Schifani, ci stringiamo a lui, convinti come sempre che la violenza con la buona politica non abbia nulla a che vedere. Un grande abbraccio e la solidarietà di tutti noi a Schifani e alla sua famiglia”. Lo dichiara l’assessore regionale Marco Falcone, coordinatore di Forza Italia per Catania e provincia.

“La busta con proiettile recapitata al senatore Schifani rappresenta una inquietante escalation delle minacce che aveva già ricevuto in passato. Intimidazioni gravissime che non hanno mai scalfito – e non scalfiranno – la sua azione politica, ora più che mai preziosa nel ruolo di consigliere del Presidente Berlusconi. Nella speranza che venga chiarita al più presto la matrice di queste minacce eversive, esprimo a nome mio personale e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato la piena solidarietà a Renato”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

“Esprimo la mia solidarietà al collega Renato Schifani, consigliere politico del presidente Berlusconi, per l’ennesima minaccia subita. La busta con proiettile ricevuta oggi dimostra che il clima d’odio sempre più incandescente non può essere sottovalutato. Sono certa che Renato non si farà intimidire e continuerà a svolgere la sua attività politica con lo stesso impegno e la stessa professionalità di sempre. Mi auguro che gli inquirenti possano in tempi brevi individuare gli autori di queste vili minacce”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti.

“Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al Sen. Renato Schifani per l’ennesima gravissima minaccia subita. Auspico che ben presto gli inquirenti possano fare luce su questo bruttissimo accadimento. Sono certo che non si lascerà sopraffare da un atto così vile”. Così Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“La solidarietà mia e di Cantiere Popolare all’amico Renato Schifani per il vile gesto intimidatorio che ha subito e che spero porti all’individuazione del responsabile da parte delle forze dell’Ordine, chiamate a presidiare la convivenza civile e a garantire il rispetto della legge. Il mio abbraccio più affettuoso a Schifani e alla sua famiglia”. Così Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare

“Esprimo tutta la solidarietà e la mia vicinanza al Presidente Schifani vittima di un vile gesto. Sono convinto che quanto accaduto non fermerà certamente la sua azioni politica sempre attenta alle esigenze del territorio”. È quanto dichiara Mario Caputo, deputato di Forza Italia all’Ars.

“L’ennesima minaccia subita dal senatore Renato Schifani, nonché consigliere politico del presidente Berlusconi, è un atto ignobile. Tale deprecabile clima d’odio non può essere sottovalutato. La speranza è che i colpevoli siano individuati e consegnati alla giustizia. Al senatore Schifani invece va la nostra piena solidarietà, con la certezza che il suo impegno non sarà per nulla scalfito dalle intimidazioni”. Lo dichiarano in una nota tutti i deputati del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars.

Minacce a Schifani, il precedente

“Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”. Sono alcuni passaggi della lettera minatoria indirizzata all’ex Presidente del Senato e senatore di Forza Italia Renato Schifani e recapitata a Palazzo Madama Nel testo vengono rivolte minacce anche all’ex premier Berlusconi, accusato di aver “rovinato l’Italia e gli italiani”.