Un uomo a Partinico la scorsa notte ha tentato il suicidio, è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco e dai carabinieri che sono riusciti a bloccarlo prima di compiere l’estremo gesto.

E’ accaduto in via magistrato Giannola. In preda alla disperazione la persona ha urlato e minacciato di gettarsi dal balcone del terzo piano di casa sua. L’allarme è scattato intorno alle 3. I carabinieri, dopo essere interventi, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’arrivo delle squadre di soccorso è stato provvidenziale perché ha permesso a militari di entrare nell’appartamento di Partinico e bloccare appena in tempo l’uomo che voleva tentare il suicidio.