La pm di Palermo Renza Cescon ha citato in giudizio il consigliere comunale di Carini (Palermo) Gaetano Giambanco perché ha minacciato davanti ad altre persone l’ispettore della polizia municipale Giuseppe Russo nei pressi di un edificio scolastico il 29 aprile del 2022.

L’udienza è stata fissata il 24 marzo del prossimo anno davanti alla 3 sezione del tribunale monocratico di Palermo. Il consigliere comunale a bordo della propria autovettura tra la via San Lorenzo e la via Baiada tentava di spostare la transenna messa lì per impedire il transito della auto nelle ore di ingresso degli alunni.

L’ispettore Russo cercava di bloccare l’azione del consigliere comunale e lo invitata a salire in auto, ma Giambanco con tono di minaccia avrebbe risposto “iu a tia ti tagghiu tutto” (io a te ti taglio tutto), “uora ti fazzu viriri iu chiddu chi ti succeri a tia” (ora ti faccio vedere io cosa ti succede), “iu a tia ti consumo” (io a te ti consumo) “ti fazzu viriri iu, tu ancora un mi canusci buonu” (ti faccio vedere io, ancora non mi conosci bene), “a tia a genti ti odia” (a te la gente di odia).

Il consigliere comunale è difeso dall’avvocato Alessandro Campo che al momento non vuole rilasciare alcuna dichiarazione.