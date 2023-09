Si indaga su diversi casi di turisti scippati

Minacciano turisti per costringerli a prelevare soldi dal bancomat e farseli consegnare. Polizia di Stato e carabinieri indagano anche su questo modus operandi da parte di gruppi di criminali che agiscono nel centro cittadino di Palermo. Al vaglio diversi scippi e rapine compiuti ai danni di turisti. A diverse vittime, soprattutto di sera, portati via borselli e borse.

L’ultimo raid in via Milano

Altri sono stati rapinati e costretti a recarsi in un bancomat e sotto minaccia a prelevare dei soldi. Uno dei gli ultimi colpi, ma la serie è lunga, è avvenuta in via Milano. Una coppia è stata fermata da tre giovani e costretta a raggiungere un bancomat in zona e prelevare centinaia di euro e consegnarli ai rapinatori.

Caso simile di recente

Non è la prima volta che accadono simili episodi a Palermo. Un’altra volta dovette affrontare una brutta avventura un palermitano. Successe in pieno giorno in piazza Vittorio Veneto, dove l’uomo sarebbe stato minacciato forse con un coltello. La scena non passò inosservata, tanto che qualche passante riuscì a fornire una descrizione sommaria del malvivente e dello scooter a bordo del quale era poi fuggiti. Gli agenti delle volanti intervennero dopo le chiamate alla linea unica d’emergenza 112. Ascoltarono il racconto della vittima per cercare di risalire all’identità del rapinatore.

Scippi a catena

D’altronde che nel centro storico agiscano molti malviventi non è certo una novità per Palermo. Mentre si passeggia nella zona pedonale di Palermo tra la via Maqueda e la via Vittorio Emanuele bisogna stare sempre attenti. In agguato a bordo di scooter elettrici e monopattini ci sono alcuni rapinatori che colpiscono le vittime che si godono una sana passeggiata in centro. Solo per citare gli ultimi due casi, ad una donna di 61 anni un giovane a bordo di scooter le ha strappato il cellulare dalle mani. La vittima fu colpita al volto e il malvivente le prese il telefonino fuggendo via. Un’altra donna di 50 anni si accorse di essere stata derubata quando arrivata alla cassa cercò di pagare un oggetto acquistato poco prima. A lei furono portati via il portafoglio con oltre 500 euro e diverse carte di credito.

Like this: Like Loading...