Proteste di aspiranti supplenti insegnanti e Ata

Il sito del Ministero dell’istruzione si blocca

Nota dei sindacati all’assessorato

Agosto difficile per tantissimi insegnanti e personale Ata che devono presentare la domanda per le graduatorie provinciali per le supplenza. Il sito del Ministero dell’istruzione va sempre in tilt e tanti insegnanti sono in difficoltà per presentare la domanda entro il 21 agosto, data in cui è prevista la scadenza per presentazione dell’istanza.

La protesta degli insegnanti

“Ogni volta che ci dobbiamo confrontare con la tecnologia e i portali istituzionali anche per noi è un dramma – dicono alcuni insegnanti – è un po’ come il click day. Il sito cade ogni cinque minuti perché i server non riescono a reggere la mole di persone che cercano di presentare le domande. Il percorso è lungo e non riesci amai a finirlo. Molti di noi hanno dovuto fare la procedura di notte. Per questo chiediamo al ministero di prorogare la scadenza della presentazione”. Stessa richiesta che è stata avanzata dalle sigle sindacali della scuola.

La nota dei sindacati

La Flc Cgil, la Cisl scuola, La Uil Scuola, lo Snals, Gilda, e Anief hanno scritto in assessorato una nota chiedendo la proroga. “Le organizzazioni sindacali – si legge nella nota -segnalano che il sistema di Polis Istanze On Line ha fatto registrare notevoli problemi di prestazione, con blocchi del funzionamento anche di ore, probabilmente a causa della sovrapposizione delle funzioni per immissione e supplenza docenti e per immissione personale Ata. Per questi motivi, considerata la ampia platea d’interessati ed al fine di non danneggiare nessun avente diritto, chiediamo di potenziare il sistema e prevedere una proroga delle funzioni almeno alle ore 23.59 di lunedì 23 agosto”.