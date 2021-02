Gli ospiti

Domani, giovedì 4 febbraio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 32esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Il tema sarà di quello tosti: il Sistema svelato da Luca Palamara, ex magistrato ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura nel libro scritto con il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, ospite di Casa Minutella.

Oltre a Sallusti, il dibattito vedrà la partecipazione anche di Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Leonardo Agueci, ex magistrato antimafia; Antonio Ingroia, ex magistrato e oggi politico.

Casa Minutella aprirà anche una finestra sull’emergenza Covid-19 con il prof. Antonio Cascio, direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali al Policlinico di Palermo.

Infine, spazio alla leggerezza e alla comicità con I Sansoni.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.