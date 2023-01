Lagalla "La giunta è vicina alla Missione ed ai volontari"

Il Comune di Palermo, attraverso la sua partecipata Amg Energia, realizzerà un intervento articolato di riqualificazione energetica con soluzioni tecnologiche di tipo solare termico, fotovoltaico e con sistemi di illuminazione led prioritariamente per la sede della comunità femminile della Missione Speranza e Carità di via Garibaldi.

Amg pronta a collaborare con Regione per pannelli fotovoltaici

Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla per dare un segno immediato e concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno delle attività della Missione fondata da Biagio Conte, che in questo modo potrà conseguire risparmi economici oltre che risultati in termini di sostenibilità ambientale. Inoltre, Amg Energia ha dato la sua disponibilità a collaborare, in sinergia con la Regione, all’attivazione dei pannelli fotovoltaici presenti nella cittadella di via Decollati.

L’amministratore unico di Amg Energia, Domenico Macchiarella, in adesione all’intendimento del sindaco sta predisponendo una determina che impegna le somme necessarie per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo “no-profit” della società (volto a sostenere iniziative di carattere sociale o con finalità benefica decise dal socio unico e cui sono stati destinati una parte degli utili del bilancio 2021): questo per dare certezza della copertura finanziaria e procedere immediatamente alle procedure di affidamento delle attività.

Lagalla “La giunta è vicina alla Missione di Biagio Conte”

“La giunta è vicina alla Missione di Biagio Conte e a tutti i volontari che stanno proseguendo il suo lavoro e lo conferma con un segno tangibile – dice il sindaco Lagalla – Amg Energia realizzerà un complesso di interventi di riqualificazione che consentiranno alla sede di via Garibaldi, che ospita donne e bambini, di abbattere il costo delle bollette. Si integrano con le altre iniziative cui sta dando corso la Regione nella sede di via Decollati. Stiamo lavorando in un’ottica sinergica e di sistema per produrre risultati concreti e in tempi brevi”.

Incontro Amg con don Pino Vitrano

Stamattina, inoltre, l’amministratore di Amg Energia Macchiarella ha incontrato don Pino Vitrano e assieme all’Energy manager della società, l’ingegnere Tullio Pagano, hanno programmato un sopralluogo nella sede di via Garibaldi.

“Le attività che verranno realizzate fanno parte del core business della società – dice Macchiarella – L’obiettivo è produrre energia da fonti rinnovabili, cercando di rendere il più possibile la struttura efficiente ed autonoma dal punto di vista energetico. Per conseguire ulteriori risparmi efficienteremo anche gli impianti di illuminazione con sistemi led. L’obiettivo è quello di rendere disponibili al più presto una serie di servizi energetici essenziali, come indicato dal sindaco: adotteremo le procedure più rapide, nel rispetto della normativa vigente. Contestualmente verificheremo la possibilità che le varie strutture della Missione possano funzionare come comunità energetica rinnovabile”.