totò cuffaro: "momento di fratellanza, umanità e condivisione"

Donati 1.200 chili di arance alla Missione Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, a Palermo.

Consegnati arance e olio d’oliva, i presenti

Il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, il presidente del

Consorzio ‘Arancia Dop di Ribera’ Salvatore Daino, il consigliere comunale di Ribera, Paolo Caternicchia, si sono recati, ieri mattina, in via Decollati e hanno consegnato ai missionari e agli operatori della Missione le arance e l’olio extra vergine di oliva donato del riberese Lillo Lo Cascio.

Cuffaro: “Momento di fratellanza, umanità e condivisione”

“È stato un momento importante di fratellanza, di umanità e di condivisione – dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. Donare è uno dei gesti più belli e poter regalare qualcosa a chi ne ha bisogno ci inorgoglisce. Un ringraziamento va al Consorzio ‘Arancia Dop di Ribera’ che ha voluto donare i propri prodotti”.

Donati farmaci alla Missione di Biagio Conte

Dal 7 al 13 febbraio si è tenuta la raccolta di farmaci per chi non può curarsi.

A Palermo e provincia mobilitate 99 farmacie e quest’anno particolare attenzione alla Missione “Speranza e carità”.

La Giornata di Raccolta del Farmaco è giunta alla 23esima edizione ed è stata organizzata dal Banco farmaceutico in collaborazione con Federfarma e Federazione ordini dei farmacisti.

I promotori dell’iniziativa hanno rivolto un appello a donare soprattutto analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

La donazione dell’Ordine degli Infermieri

L’Ordine degli Infermieri di Palermo donerà presidi sanitari alla Missione Speranza e Carità.

“Il ricordo di un uomo unico come Biagio Conte va onorato con gesti concreti che consentano di sostenere e supportare la sua eccezionale opera”, dice il presidente Antonino Amato.

“La scomparsa di Biagio Conte lascia un vuoto infinito, ma lui lascia anche una grande eredità, quella della centralità della cura del prossimo, del dono di se stessi per il bene della comunità. A questi principi fondanti noi infermieri ispiriamo il nostro agire quotidiano” ha affermato il presidente dell’Ordine di Palermo, Antonino Amato, che ha aggiunto: “Abbiamo voluto onorare la memoria di un uomo unico, con un gesto concreto di sostegno a quella realtà eccezionale che lui con coraggio e caparbietà ha creato. Continueremo a supportare l’opera di Biagio Conte con interventi di supporto e collaborazione alla Missione Speranza e Carità”.

La visita alla Missione di Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato il 4 febbraio nella sede della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. La visita del capo dello Stato, si legge in una nota del Quirinale, “per rendergli omaggio nella chiesa ove è sepolto e per esprimere solidarietà e sostegno alla Missione nell’impegno di continuarne la straordinaria e preziosa opera”.