L’Ordine degli Infermieri di Palermo dona presidi sanitari alla Missione Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, morto nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. “Il ricordo di un uomo unico come Biagio Conte va onorato con gesti concreti che consentano di sostenere e supportare la sua eccezionale opera”, dice il presidente Amato.

“Continueremo a supportare l’opera di Biagio Conte

L’Ordine degli Infermieri di Palermo donerà presidi sanitari alla Missione Speranza e Carità di Palermo. “La scomparsa di Biagio Conte lascia un vuoto infinito, ma lui lascia anche una grande eredità, quella della centralità della cura del prossimo, del dono di se stessi per il bene della comunità. A questi principi fondanti noi infermieri ispiriamo il nostro agire quotidiano” ha affermato il presidente dell’Ordine di Palermo, Antonino Amato, che ha aggiunto: “Abbiamo voluto onorare la memoria di un uomo unico, con un gesto concreto di sostegno a quella realtà eccezionale che lui con coraggio e caparbietà ha creato. Continueremo a supportare l’opera di Biagio Conte con interventi di supporto e collaborazione alla Missione Speranza e Carità”.

Comune ed Amg decidono intervento di riqualificazione energetica

Il Comune di Palermo, attraverso la sua partecipata Amg Energia, realizzerà un intervento articolato di riqualificazione energetica con soluzioni tecnologiche di tipo solare termico, fotovoltaico e con sistemi di illuminazione led prioritariamente per la sede della comunità femminile della Missione Speranza e Carità di via Garibaldi.

Amg pronta a collaborare con Regione per pannelli fotovoltaici

Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla per dare un segno immediato e concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno delle attività della Missione fondata da Biagio Conte, che in questo modo potrà conseguire risparmi economici oltre che risultati in termini di sostenibilità ambientale. Inoltre, Amg Energia ha dato la sua disponibilità a collaborare, in sinergia con la Regione, all’attivazione dei pannelli fotovoltaici presenti nella cittadella di via Decollati.

Una determina per le somme necessarie

L’amministratore unico di Amg Energia, Domenico Macchiarella, in adesione all’intendimento del sindaco sta predisponendo una determina che impegna le somme necessarie per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo “no-profit” della società (volto a sostenere iniziative di carattere sociale o con finalità benefica decise dal socio unico e cui sono stati destinati una parte degli utili del bilancio 2021): questo per dare certezza della copertura finanziaria e procedere immediatamente alle procedure di affidamento delle attività. L’amministratore di Amg Energia Macchiarella ha incontrato don Pino Vitrano e assieme all’Energy manager della società, l’ingegnere Tullio Pagano, hanno programmato un sopralluogo nella sede di via Garibaldi.