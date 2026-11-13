Arriva una prima risposta concreta da Palazzo d’Orleans per scongiurare l’emergenza umanitaria alla Missione di Speranza e Carità di Palermo. In attesa che la vicenda legata ai debiti idrici trovi una soluzione finanziaria definitiva, la Presidenza della Regione Siciliana interverrà con un contributo straordinario di 50 mila euro a sostegno della realtà fondata da Fratel Biagio Conte.

L’intervento annunciato dal governo regionale consentirà di far fronte alle necessità più immediate della comunità guidata da don Pino Vitrano, assicurando la continuità dei servizi essenziali e dei pasti quotidiani agli oltre 650 poveri accolti nelle strutture del capoluogo.

La dichiarazione di Schifani: “Sosteniamo un’opera di solidarietà concreta”

A confermare lo stanziamento urgente è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sottolineato il valore sociale insostituibile svolto dalla comunità palermitana sul territorio.

“La Missione rappresenta un punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà e per tutta la comunità palermitana – dichiara il presidente Schifani –. Con questo contributo vogliamo garantire che possa continuare a offrire pasti e assistenza a chi ne ha bisogno. In attesa che la vicenda si chiarisca, la Regione fa la propria parte per sostenere un’opera di solidarietà che ogni giorno dà risposte concrete ai più fragili”.

Il caso del pignoramento Amap e l’allarme dei giorni scorsi

La decisione di Palazzo d’Orleans arriva a stretto giro dopo il grido d’allarme lanciato dalla stessa Missione, finito al centro della cronaca cittadina nelle ultime ore. L’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico a Palermo, aveva infatti proceduto al pignoramento delle somme precedentemente destinate dalla Regione alla Missione per recuperare un pregresso debito legato ai consumi d’acqua.

Un blocco improvviso che aveva messo a serio rischio l’acquisto di pane, generi alimentari, detersivi e beni di prima necessità indispensabili per la sopravvivenza quotidiana degli ospiti, spingendo i responsabili della comunità a denunciare un “vero incubo” e a chiedere fatti concreti alle istituzioni al di là delle parole di circostanza.