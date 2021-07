la finalissima il 7 agosto a pescara

Concorso di bellezza Mister Italia 2021

Tra i 90 pre-finalisti anche due ragazzi palermitani

Sono Marco Guarcello e Angelo Patricola

La finalissima il 7 agosto a Pescara

Ci sono anche due ragazzi di Palermo tra i novanta bellissimi pre-finalisti nazionali del concorso di Mister Italia 2021.

Si tratta di Marco Guarcello, 28 anni, cuoco con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo e Angelo Patricola, 23 anni, professione ballerino con l’ambizione di continuare a danzare su palcoscenici sempre più importanti.

In passerella il 2 agosto a Giulianova

I due ragazzi palermitani saranno in passerella lunedì prossimo 2 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per Marco e Angelo l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta il concorso di bellezza al maschile più importante organizzato nel nostro Paese.

Il concorso trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Luca Onestini, Paolo Crivellin, Andrew Del Corso e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Il contest social

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 lo scettro è andato tra le mani del napoletano Giuseppe Moscarella), Mister Italia dal 2020 propone anche un contest social, Mister Italia On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazzi da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato il monzese Mattia Bertolino.

La finale condotta da Jo Squillo, presidente di giuria Manuela Arcuri

Per i due esponenti palermitani, quindi, il primo obiettivo sarà quello di raggiungerlo sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà “madrina” e presidente di giuria la splendida Manuela Arcuri.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di alcuni sponsor privati e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Marco e Angelo a Mister Italia si possono seguire i canali social del concorso: Instagram e Facebook @misteritalia.