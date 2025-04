Le nuove fermate degli autobus

Implementate nuove fermate Ast in vista dell’afflusso estivo. A partire da venerdì 2 maggio, Isola delle Femmine beneficerà di cinque nuove fermate degli autobus Ast: la linea che collega Palermo a Carini e che serve anche i territori di Capaci e Torretta. Si tratta di un intervento mirato a potenziare la rete del trasporto pubblico locale, in particolare in vista dell’imminente stagione estiva, quando la richiesta di mobilità cresce sensibilmente a causa dell’afflusso di turisti e bagnanti.

Le nuove fermate

I nuovi punti di raccolta passeggeri sono stati posizionati in punti chiave del paese per garantire un servizio più efficiente e capillare. Nello specifico, i nuovi stop sorgeranno: in via Kennedy, vicino all’incrocio con via Piersanti Mattarella, all’inizio del litorale; in via Piersanti Mattarella, in prossimità dell’intersezione con via Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria; e infine tre fermate in via Libertà, nei pressi dei civici 66, 102 e 122, ovvero lungo le principali vie di accesso al mare.

“Queste nuove fermate – ha dichiarato il presidente dell’Ast, Alessandro Virgara – sono state progettate per rispondere in maniera più efficace alle esigenze sia dei residenti sia dei visitatori. Offrire un servizio più vicino e funzionale alle realtà locali significa anche contribuire alla vivibilità del territorio e alla promozione del turismo”.