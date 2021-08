Il mare di Mondello torna balneabile. E’ stata revocata, adesso anche ufficialmente, l’ordinanza divieto temporaneo di balneazione che ha impedito di fare il bagno ieri e questa mattina.

La proposta dell’Asp

Stop all’inquinamento a Mondello, tra Capo Gallo e l’Addaura. Il mare meta preferita dei palermitani torna ‘pulito’. Le correnti spazzano via l’inquinamento registrato nei giorni scorsi che aveva portato ad una nuova emergenza sanitaria questa volta proprio in mare. L’Asp di Palermo ha già fatto i prelievi e ha chiesto l’emissione di una ordinanza di revoca del divieto di balneazione nella zona che naturalmente comprende anche la spiaggia di Mondello.

Orlando e l’assessore Toni Sala

“L’amministrazione comunale si attiene ancora una volta alle indicazioni dell’Asp competente per i controlli. Il rientro in breve tempo nei parametri previsti per la balneabilità e la mancata individuazione lungo la costa di scarichi fognari – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Toni Sala – sembrano confermare si tratti di un episodio di inciviltà”.

Le ipotesi sulle cause dell’inquinamento

Si era ipotizzato che una cisterna che trasporta liquami prelevati dalle fosse delle ville avesse scaricato in mare ciò che doveva andare a smaltire nell’apposito depuratore. Una ipotesi quantomeno comoda sul fronte delle responsabilità oggettive ma nessun riscontro è stato possibile. Ma adesso il rapido deflusso degli inquinanti, secondo il sindaco, confermerebbe questa ipotesi.

“Continuano i controlli per individuare e sanzionare responsabilità e si resta in costante collegamento con l’Asp – concludono – che continuerà ad effettuare prelievi e ad inviare conseguenti comunicazioni per la adozione di eventuali provvedimenti, avendo come obiettivo inderogabile la salvaguardia delle condizioni del mare e dei bagnanti”.

Proteste e assenza di informazioni

Ieri è stata una giornata complessa. I bagnanti non sapevano del divieto e non c’erano cartelli, recinzioni o cordoni a informare o impedire l’accesso a mare. Solo i bagnini degli stabilimenti balneari, dopo aver messo la bandiera rossa, informavano i bagnanti. Qualche tensione quando un gruppo di bagnanti ha chiesto di avere indietro i soldi della prenotazione di sdraio ed ombrelloni,. La risposta è stata negativa perché tutti i servizi offerti dai lidi erano attivi e presenti e le condizioni del mare indipendenti dagli stabilimenti.

La sorpresa e le proteste di ieri (VIDEO)