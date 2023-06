I gruppi di centrosinistra: "Confusione e divieti ignorati"

Il mondo sembra essersi quasi capovolto. I gruppi di centrosinistra in Consiglio Comunale (PD, M5S, Progetto Palermo e Gruppo Misto) hanno chiesto il ritiro delle ordinanze con le quali il Comune istitituisce la pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Un cambio netto alla vita dei residenti e non solo della borgata marinara di Palermo che era stato introdotto in passato da uno che proprio di destra non è come l’ex assessore Giusto Catania. Richiesta che quindi può apparire in controtendenza rispetto al passato ma che, nella testa dei partiti d’opposizione, trova la propria ragione in questi primi giorni di test delle modifiche alla viabilità. Accorgimenti che, secondo i gruppi di centrosinistra, hanno creato “troppa confusione e divieti ignorati”.

Le opposizioni: “Si ritiri il provvedimento”

Pensiero che gli esponenti di centrosinistra mettono nero su bianco in una lettera inviata al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore alla Mobilità Maurizio Carta. “Le riserve sull’ordinanza mosse in sede di Consiglio, ma anche pubblicamente in altre sedi – scrivono i consiglieri -, sono oggi confermate e denotano una situazione di assoluta confusione che origina proprio dall’assoluta carenza del provvedimento adottato che non risponde ad alcun modello di reale pedonalizzazione che una città come Palermo dovrebbe vantarsi di avere”. Una situazione che ha spinto le opposizioni a chiedere lo stop alle modifiche alla viabilità di Mondello. “Chiediamo di ritirare il provvedimento in vigore, rimodulandolo alle diverse esigenze e reali connotazioni che un corretto percorso di pedonalizzazione esige e cioè l’assenza di automobile, in coerenza con quanto fatto in precedenza e che, non è superfluo evidenziare, ha registrato successo nella borgata marinara e adeguata funzionalità alle finalità della scelta effettuata”.

Mondello: pedonalizzazione e Ztl

La manovra messa in campo dall’Amministrazione Comunale è partita ufficialmente il 20 giugno, quando le maestranze del Coime hanno posizionati i new jersey ai varchi d’accesso previsti in viale Regina Elena. L’atto mette in campo due introduzioni: la pedonalizzazione di buona parte di viale Regina Elena e l’istituzione di una zona a traffico limitato. Fatto che non è una novità per Mondello, visto che già in passato la precedente Amministrazione aveva introdotto simili restrizioni al traffico. A differenza degli anni precedenti però, l’area di viale Regina Elena passerà da zona a traffico limitato ad area pedonale, riducendo ancora di più la lista dei mezzi che potrà circolare al suo interno. L’altro grande cambiamento riguarda la riduzione della porzione interessata dallo stop alle auto. L’area off-limits ai mezzi non partirà più di piazza Valdesi, bensì da via degli Oleandri. Una modifica messa in campo dopo un’interlocuzione avuta con le attività commerciali che operano in zona ma che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. A tal proposito, proprio questa porzione di viale Regina Elena cambierà senso di marcia, con i mezzi che si muoveranno da via degli Oleandri verso piazza Valdesi. Ciò per garantire una maggiore sicurezza.

Eccezioni per residenti, attività commerciali e mezzi di soccorso

Previste, ovviamente, delle eccezioni. Così come avvenuto nel caso di Sferracavallo, all’area pedonale di Mondello potranno accedere i mezzi dei residenti, non residenti o semplici dimoranti (ospiti di strutture ricettive) dotati di posto auto; auto e camion delle ditte private destinate alla fornitura (per un massimo di 15 minuti); veicoli operanti fuori dall’area pedonale ma dotati di pass; taxi; veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso; veicoli del servizio noleggio, veicoli per assistenza ai disabili o per il servizio a persone invalide. La documentazione attestante la titolarità deve essere mostrata agli agenti in servizio ai varchi di accesso all’area pedonale. I mezzi autorizzati dovranno percorrere l’area pedonale mantenendo una velocità di marcia non superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni. Coloro i quali vorranno accedere a viale Regina Elena, dovranno entrare ed uscire dal varco più vicino. L’accesso all’area pedonale dovrà avvenire da via degli Oleandri, via Glauco e da via Teti. L’uscita dovrà avvenire dalla via Regina Elena, via Iris, Via delle Rose, via Glauco, via Anadiomene.

Prevista una disciplina a parte per il trasporto di persone invalide o per seguire eventi o manifestazioni all’interno dell’area pedonale. Chi rientra in questa categoria, potrà fare una richiesta di accesso temporaneo. Documento nel quale dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata alla centrale operativa del Comando Polizia Municipale alla mail comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it. Si potrà sostare all’interno dell’area pedonale per un massimo di quindici minuti. Ciò fatta eccezioni per chi è impegnato in eventi o celebrazioni.

Ztl e i cambiamenti alla viabilità

Un’ordinanza che re-introduce inoltre la zona a traffico limitato nell’area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. La stessa sarà attiva dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi. Un cambiamento rispetto allo scorso anno, quando la Ztl veniva attivata già a partire dalle 18. L’ordinanza regola tutte le condizioni di accesso consentite limitatamente al supporto alle attività presenti entro l’area e alle necessità di sicurezza e soccorso, fermo restando il principio della limitazione del traffico veicolare. Manovra, quella che interessa la pedonalizzazione e la zona a traffico limitato di Mondello, che introdurrà diversi cambiamenti sul fronte della viabilità. Con riguardo a piazza Valdesi, l’ordinanza abolisce la sosta nella parte centrale della carreggiata per consentire passaggio mezzi e bus. Come sopra ricordato, cambierà inoltre il senso di marcia in via Regina Elena e in via degli Oleandri. Arterie sulle quali verrà introdotta la svolta continua a destra verso piazza Valdesi. Via Principe di Scalea tornerà invece a doppio senso di marcia. Stessa cosa accadrà su via Glauco, dove sarà introdotta una rotatoria per consentire ai mezzi di potersi muovere in entrambe le direzioni.