I disagi causati delle piogge a Mondello

Sembra Venezia ma siamo a Palermo, la triste storia di Mondello durante la stagione invernale. Il quartiere Mondello, conosciuto come località balneare del capoluogo siciliano, presenta due facce: d’estate è meta di cittadini e turisti, d’inverno viene sommersa dalle piogge. Ogni anno la storia si ripete, alcune strade diventano impercorribili per la quantità d’acqua presente e, come denunciato da Striscia La Notizia durante un servizio della giornalista siciliana Stefania Petyx, “a Mondello c’è chi ha scelto di cavalcare l’onda e dare vita a una serie di improbabili sport acquatici” – ha raccontato la giornalista -.

IL SERVIZIO DI STRISCIA

Il suggestivo quartiere di Mondello, adornato da ville in stile Liberty, un lungo litorale sabbioso e chioschi gastronomici, durante la stagione invernale viene invaso dall’acqua, qui il paragone con Venezia, creando numerosi disagi alla popolazione. Nel corso della puntata di Striscia la Notizia dello scorso 5 gennaio 2024, l’inviata siciliana ha fatto luce sulla questione: “Mondello, al di là della pulizia delle strade e dei tombini, ha un problema di fognatura cronico” – ha dichiarato Stefania Petyx -.

Mondello sotto l’acqua

“Basta che piove per un’ora e si allagano tutte le strade” – ha affermato un cittadino a Blogsicilia -. Che sia una pioggia abbondante o meno non cambia il risultato. Le maggiori criticità vengono segnalate su via Principe di Scalea, Via Teti, via Galatea, Viale dell’Olimpo e via Castelforte. In particolare, problemi, su viale Regina Elena che spesso viene chiusa al traffico: “in via Venere le buche presenti sul manto stradale creano dei laghi mentre in via Regina Margherita oltre l’acqua che invade le strade si forma una puzza insopportabile” – sottolinea un cittadino della borgata -.

Il servizio di Stefania Petyx a Mondello

Come si è evince dal servizio di Stefania Petyx, il problema sembra essere collegato alle fognature: “queste canalette, se le vai a guardare, sono piene di terra” – ha detto un cittadino -. Per cui, per insufficienza di pulizia dei tombini, Mondello è destinata a diventare la Venezia siciliana.

Giusi Badalmenti, dell’associazione Aiace di Palermo ha spiegato che “gli allagamenti denotato un’insufficienza della rete fognaria, con un depuratore che raccoglie acque bianche e acque nere, quindi è ridimensionato”. La conseguenza, come ha spiegato Petyx, è che quando piove tanto, le fogne non reggono più e scaricano l’acqua a mare.

I disagi

Intere zone come quelle di Partanna-Mondello e Mondello rimangono completamente allagate. C’è chi rimane intrappolato a casa, automobilisti impantanati per strada e alberi pericolanti determinano lo squillo continuo del centralino della sala operativa dei vigli del fuoco di Palermo, che puntualmente riceve numerose segnalazioni.

Un disagio che si ripete nel tempo e che ancora ad oggi non trova una soluzione. Alcune immagini mostrano l’emergenza di cui Mondello “soffre” da anni: la quantità d’acqua supera l’altezza dei marciapiedi rendendo impossibile il passaggio e causando lo stop alla circolazione.

