E’ venuta a mancare a causa di un male incurabile.

Mondo dell’università palermitana ancora una volta sconvolto. Scompare a causa di un male incurabile Tindara Ignazzitto di Palermo, docente esperto della scuola di lingua italiana per stranieri dell’ateneo palermitano. Una donna molto conosciuta nell’ambiente universitario non solo per la sua professionalità ma anche perché molto impegnata nel sociale, soprattutto sul fronte dell’integrazione degli stranieri.

La sua vita professionale

Laureata in lingue e letterature straniere all’università degli studi di Palermo, ha insegnato francese e inglese in istituti secondari statali in Italia e italiano come lingua straniera in Francia e Stati Uniti, al Cornell University. Insegna italiano come lingua seconda in Italia dal 1995, prima a Milano e dal 1999 anche a Palermo. Dal 2007 collaborava stabilmente come docente esperto con la scuola di lingua italiana per stranieri dell’ateneo palermitano, dove ha svolto anche attività di coordinamento, formazione e progettazione didattica. E’ stata protagonista di diversi moduli sul sistema italiano delle certificazioni in italiano come lingua straniera, glottodidattica teatrale, progettazione e didattizzazione di materiali didattici. Da qualche anno aveva anche fondato il blog stranieromavero.wordpress.com.

L’impegno nel sociale

Il suo impegno è stato rivolto anche in forma volontaristica operando attivamente a Palermo per l’inclusione linguistica e sociale di migranti, soprattutto donne. Da qualche anno aveva anche affiancato un gruppo di donne nigeriane provenienti dall’area di Benin City, in Nigeria, vittime ed ex-vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale in Italia, attraverso l’associazione di volontariato, di cui è stata socia fondatrice, “Donne di Benin City Palermo”.

Tre lutti in pochi mesi

Per l’università palermitana è il terzo lutto in pochi mesi. Nell’agosto scorso morì prematuramente il docente universitario di Palermo Roberto Sottile. Era insegnante di Linguistica italiana al dipartimento di Scienze umanistiche, faceva parte del Comitato Scientifico dell’Atlante Linguistico della Sicilia, ha anche collaborato con emittenti radiofoniche con l’obiettivo di parlare della sua grande passione, vale a dire il dialetto. Appena pochi giorni fa è venuta a mancare anche dopo una lunga malattia la palermitana Dora Agnello, tecnico amministrativo dell’università, molto conosciuta negli ambienti politici e culturali per il suo impegno in prima linea in molte battaglie di ispirazioni della sinistra. E’ stata infatti militante della Cgil e dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani. Spesso ha partecipato a manifestazioni pubbliche e cortei per l’affermazione delle sue idee.