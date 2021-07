Il tour di Goletta verde

L’ultima giornata della tappa siciliana di Goletta Verde di Legambiente

La presentazione dei risultati sulle analisi di monitoraggio delle acque in Sicilia

22 luglio alle ore 11 presso lo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali Zisa a Palermo

Goletta Verde continua il tour delle coste italiane e nell’ultimo giorno della tappa siciliana diffonde i risultati dei monitoraggi eseguiti in Sicilia. Dopo l’approdo nelle isole Eolie a Santa Marina Salina e il flash mob sullo stretto di Messina per dire “No al Ponte” la quattro giorni siciliana di Goletta si chiude a Palermo con la presentazione dei risultati delle analisi sulle acque delle coste sicule. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 luglio alle ore 11 presso lo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali Zisa a Palermo.

Il coinvolgimento dei giovani

Al grido Non ci fermeremo mai, il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare, i volontari e le volontarie di Goletta Verde portano avanti la lotta in difesa dell’ambiente. Dallo scorso anno Goletta Verde ha intrapreso un percorso straordinario di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia, impegnati nel campionamento delle acque.

Il tour di Goletta verde

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto. I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette d’inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Il Programma

La conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi delle acque di Goletta Verde e Legambiente Sicilia lungo le coste siciliane è in programma per il 22 luglio ai Cantieri culturali della Zisa. Partecipano Stefano Raimondi, Portavoce di Goletta Verde, Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia, Giuseppe Alfieri, Legambiente Sicilia, Maurizio Arcidiacono, Responsabile CONOU Coordinamento Area Nord Ovest