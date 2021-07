Tutela ambientale, Goletta Verde arriva in Sicilia, la prima iniziativa alle Eolie

Redazione di

18/07/2021

La Goletta Verde di Legambiente arriva in Sicilia Gli appuntamenti previsti Si parte domani con la prima iniziativa alle isole Eolie Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. La difesa delle coste e del mare e l’impegno di centinaia di volontari Non ci fermeremo mai, è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia. I temi della campagna di quest’anno Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto. Importanti le segnalazioni dei cittadini I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti. Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia. La prima tappa il 19 luglio a Malfa La tappa siciliana del viaggio di Goletta inizia lunedì 19 luglio a Malfa con un incontro sull’istituzione dell’Area Marina Protetta Eoliana. Si prosegue a Santa Marina Salina martedì 20 luglio con la premiazione dei Comuni 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Mercoledì 21 luglio previsto passaggio nello stretto di Messina, per ribadire il No al ponte, con un presidio a Capo Peloro e un dibattito sul tema. Giovedì 22 luglio si conclude a Palermo la tappa siciliana con la conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta Verde lungo la costa. La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il porto di Santa Marina di Salina. Gli organizzatori ringraziano la Delegazione Spiaggia di Isola Salina e il Comune di Santa Marina Salina per la disponibilità. Il dettaglio delle attività Lunedì 19 luglio | ore 18 | Malfa, Sala Convegni Comune di Malfa Incontro “Vogliamo l’Area Marina Protetta Eoliana” Le isole Eolie hanno bisogno di tutela: l’istituzione dell’Area Marina Protetta è una grande opportunità per raggiungere quest’obiettivo e allo stesso tempo valorizzare il territorio. Di fatti nelle isole Eolie, e negli altri arcipelaghi siciliani, si concentrano le attività di due progetti europei – cofinanziati dal programma LIFE della Commissione Europea e di cui Legambiente è partner – per la tutela delle biodiversità dei mari: sono Life Delfi e Life Elife, che si impegnano a ridurre le interazioni dei delfini e degli squali con la pesca professionale. Partecipano: Clara Rametta, Sindaco di Malfa Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia Stefano Raimondi, Coordinatore nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente e portavoce di Goletta Verde Salvatore Cordaro, Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana Giulia Bernardi, BLUE Italian Project Manager Tata Livreri Console, Direttore AMP Isole Egadi Pietro Lo Cascio, Naturalista Enrico Navarra, Coordinatore del Consiglio scientifico del Comitato promotore AMP di Salina Giuseppe Siracusano, Vice presidente del Comitato promotore AMP di Salina Sono invitati i Sindaci dei Comuni eoliani L’incontro si terrà in presenza e sarà tramesso sui canali social di Legambiente Sicilia Martedì 20 luglio | Ore 18 | Santa Marina Salina Cerimonia di consegna delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club ai Sindaci dell’isola di Salina, a bordo di Goletta Verde Mercoledì 21 luglio BASTA BUGIE SULLO STRETTO DI MESSINA! Ore 16 Goletta Verde in navigazione nello Stretto di Messina con un flash mob degli attivisti di Legambiente a Capo Peloro, presso la spiaggia libera accanto al Lido Horcynus Orca Ore 18 Parco Horcynus Orca – Giardino delle Sabbie – Dibattito: Le proposte di Legambiente per rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra Sicilia, la Calabria e l’Italia. Partecipano: Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia Guido Signorino, MessinAccomuna Gaetano Giunta, Presidente del Collegio dei Fondatori Hornycus Orca Damiano Di Giovanni, UDU di Messina L’incontro si terrà in presenza con un massimo di 100 partecipanti e con registrazione obbligatoria all’ingresso. Consigliato inviare una mail a golettaverde@legambiente.it per accreditarsi, entro le ore 10 di giorno 21 luglio. Giovedì 22 luglio | Ore 11 | Spazio Mediterraneo, Cantieri Culturali Zisa, Palermo Conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi delle acque di Goletta Verde e Legambiente Sicilia lungo le coste siciliane Partecipano: Stefano Raimondi, Portavoce di Goletta Verde e Coordinatore Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia Giuseppe Alfieri, Ufficio di Presidenza di Legambiente Sicilia Maurizio Arcidiacono, CONOU

La Goletta Verde di Legambiente arriva in Sicilia

Gli appuntamenti previsti

Si parte domani con la prima iniziativa alle isole Eolie

Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti.

La difesa delle coste e del mare e l’impegno di centinaia di volontari

Non ci fermeremo mai, è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.

I temi della campagna di quest’anno

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

Importanti le segnalazioni dei cittadini

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La prima tappa il 19 luglio a Malfa

La tappa siciliana del viaggio di Goletta inizia lunedì 19 luglio a Malfa con un incontro sull’istituzione dell’Area Marina Protetta Eoliana. Si prosegue a Santa Marina Salina martedì 20 luglio con la premiazione dei Comuni 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Mercoledì 21 luglio previsto passaggio nello stretto di Messina, per ribadire il No al ponte, con un presidio a Capo Peloro e un dibattito sul tema.

Giovedì 22 luglio si conclude a Palermo la tappa siciliana con la conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta Verde lungo la costa.

La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il porto di Santa Marina di Salina.

Gli organizzatori ringraziano la Delegazione Spiaggia di Isola Salina e il Comune di Santa Marina Salina per la disponibilità.

Il dettaglio delle attività

Lunedì 19 luglio | ore 18 | Malfa, Sala Convegni Comune di Malfa

Incontro “Vogliamo l’Area Marina Protetta Eoliana”

Le isole Eolie hanno bisogno di tutela: l’istituzione dell’Area Marina Protetta è una grande opportunità per raggiungere quest’obiettivo e allo stesso tempo valorizzare il territorio. Di fatti nelle isole Eolie, e negli altri arcipelaghi siciliani, si concentrano le attività di due progetti europei – cofinanziati dal programma LIFE della Commissione Europea e di cui Legambiente è partner – per la tutela delle biodiversità dei mari: sono Life Delfi e Life Elife, che si impegnano a ridurre le interazioni dei delfini e degli squali con la pesca professionale.

Partecipano:

Clara Rametta, Sindaco di Malfa

Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia

Stefano Raimondi, Coordinatore nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente e portavoce di Goletta Verde

Salvatore Cordaro, Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana

Giulia Bernardi, BLUE Italian Project Manager

Tata Livreri Console, Direttore AMP Isole Egadi

Pietro Lo Cascio, Naturalista

Enrico Navarra, Coordinatore del Consiglio scientifico del Comitato promotore AMP di Salina

Giuseppe Siracusano, Vice presidente del Comitato promotore AMP di Salina

Sono invitati i Sindaci dei Comuni eoliani

L’incontro si terrà in presenza e sarà tramesso sui canali social di Legambiente Sicilia

Martedì 20 luglio | Ore 18 | Santa Marina Salina

Cerimonia di consegna delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club ai Sindaci dell’isola di Salina, a bordo di Goletta Verde

Mercoledì 21 luglio

BASTA BUGIE SULLO STRETTO DI MESSINA!

Ore 16

Goletta Verde in navigazione nello Stretto di Messina con un flash mob degli attivisti di Legambiente a Capo Peloro, presso la spiaggia libera accanto al Lido Horcynus Orca

Ore 18

Parco Horcynus Orca – Giardino delle Sabbie – Dibattito: Le proposte di Legambiente per rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra Sicilia, la Calabria e l’Italia.

Partecipano:

Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente

Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia

Guido Signorino, MessinAccomuna

Gaetano Giunta, Presidente del Collegio dei Fondatori Hornycus Orca

Damiano Di Giovanni, UDU di Messina

L’incontro si terrà in presenza con un massimo di 100 partecipanti e con registrazione obbligatoria all’ingresso. Consigliato inviare una mail a golettaverde@legambiente.it per accreditarsi, entro le ore 10 di giorno 21 luglio.

Giovedì 22 luglio | Ore 11 | Spazio Mediterraneo, Cantieri Culturali Zisa, Palermo

Conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi delle acque di Goletta Verde e Legambiente Sicilia lungo le coste siciliane

Partecipano:

Stefano Raimondi, Portavoce di Goletta Verde e Coordinatore Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente

Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Giuseppe Alfieri, Ufficio di Presidenza di Legambiente Sicilia

Maurizio Arcidiacono, CONOU