Da ieri pomeriggio il promontorio monrealese è divorato dalle fiamme

Continua a bruciare Monte Caputo nel territorio di Monreale. Il fronte del fuoco è ancora esteso e per tutta la notte i vigili del fuoco e i forestali hanno fronteggiato le fiamme per evitare che i roghi potessero danneggiare le abitazioni. Stanno per intervenire un canadair e un elicottero per cercare di accelerare le operazioni di spegnimento. Oggi è una giornata di gran caldo in provincia di Palermo ed è già scattata l’allerta incendi.

L’attuale situazione

Da ieri pomeriggio e per tutta la notte è stato incessante il lavoro delle squadre antincendio. Oltre ai mezzi aerei questa mattina è giunta di supporto anche un’autobotte ulteriore del corpo forestale. A sostegno anche di pompieri e forestale la protezione civile, le associazioni di protezione civile ed alcuni volontari. Un imponente dispiegamento massiccio di squadre antincendio che però non è bastato per riuscire ancora ad arginare il vastissimo fronte del fuoco.

Secondo incendio in questo mese

Già Monte Caputo era stato assalito da un primo incendio “stagionale” lo scorso 1 maggio. Incredibilmente in quel caso sono stati i fuochi d’artificio della festa del Crocifisso a Monreale ad aver provocato il rogo. Anche in quel caso intervennero i vigili del fuoco che spensero le fiamme mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine. Tutto è successo in pochi minuti. Qualche gioco d’artificio sparato e visibile dalla piazza del Comune dalla folla che si era radunata per la festa ha provocato questo incendio.

Altri roghi anche nel trapanese

Le alte temperature di ieri e il forte vento di scirocco hanno alimentato anche altri incendi. Sempre ieri pomeriggio diversi incendi sono divampati nella zona di Alcamo, nel trapanese. Sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme hanno finito per danneggiare diversi ettari di terreno ed è stato necessario l’invio di alcune squadre del comando provinciale di Palermo per fronteggiare i roghi. Incendi si sono verificati anche in provincia di Palermo tra Casteldaccia, Trabia e Altavilla Milicia.

Incendio ad Avola

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato sempre ieri anche ad Avola, nel siracusano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono scatenate in una zona di campagna, in prossimità di due edifici dell’istituto Majorana. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un rogo di matrice dolosa in tal senso sono al lavoro i carabinieri.