È stato inaugurato questa mattina a Monreale (Pa) l’hub all’interno della Chiesa del complesso del San Gaetano. In tre giorni saranno somministrate mille dosi a cittadini che si sono già prenotati tramite un sistema messo a punto dall’amministrazione comunale. L’hub sarà attivo solo nel fine settimana ma è già stata avanzata l’ipotesi di una sua trasformazione ad hub permanente che si andrà a sommare ai numerosi punti della provincia di Palermo. Ieri è stato inaugurato quello di Bagheria, poi sarà il turno di Cefalù.

“Iniziamo insieme una nuova avventura che ci vede protagonisti di una grande ripresa”. Così oggi il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha dato il via alla inaugurazione del nuovo polo vaccinale allestito nella chiesa di San Gaetano messa a disposizione dalla Caritas, dove da oggi fino a venerdì riceveranno il vaccino 1000 cittadini. Con lui i dirigenti dell’Asp medici, farmacisti e infermieri monrealesi che hanno dato la loro disponibilità. “Siamo orgogliosi di questo centro”, ha detto il primo cittadino, attivato grazie alla disponibilità della dottoressa Daniela Faraoni manager dell’Asp, di medici, farmacisti, infermieri, volontari e di tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa importante iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di poter continuare questa esperienza in modo da poter vaccinare la maggior parte della popolazione”. Le vaccinazioni sono iniziate alle 9 e proseguiranno fino alle ore 18 per poi riprendere domattina e concludersi domenica pomeriggio.

Vicina alla conclusione la prima fase della vaccinazione di massa nelle isole di Ustica e Lampedusa. Torna oggi il Drive In alla Casa del Sole di Palermo, riservato ad over 80 e fragili. Gli utenti riceveranno la vaccinazione rimanendo sempre seduti in auto. Prenderà il via un intenso programma che coinvolgerà, da sabato a lunedì 17 maggio, 10 Comuni montani della provincia di Palermo. Si tratta di Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito, Giuliana, Campofelice di Fitalia, Santa Cristina Gela, Scillato e Sclafani Bagni. Inoltre tutti gli Hub ed i Centri di somministrazione di Palermo e provincia dell’Asp (complessivamente 20) saranno aperti ogni giorno, dalle ore 8 alle 20, garantendo la vaccinazione agli aventi diritto anche senza prenotazione.