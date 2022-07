Di nuovo a fuoco il promontorio che circonda Montelepre

Tornano a bruciare ancora le montagne di Montelepre, nel palermitano. Ed è la seconda volta che accade nell’arco di appena una manciata di giorni. Dopo il primo raid sicuramente piromane, questa notte sono tornate ad alzarsi le fiamme nel promontorio che circonda il territorio monteleprino. Per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile hanno combattuto contro il rogo che ha continuato inesorabilmente ad alimentarsi. Dall’alba di oggi è intervenuta a supporto anche la forestale.

Ipotesi canadair

In queste ore si sta valutando l’eventuale richiesta di canadair. Dipenderà se le fiamme riusciranno ad essere circoscritte in tempo, prima che salgano sino alla sommità dove a quel punto sarebbe inaccessibile con i mezzi da terra.

Secondo incendio in 3 giorni

A Montelepre è il secondo incendio che si verifica in appena tre giorni ai danni della montagna. Era già successo e si era parlato di un’azione piromane. Lo aveva confermato anche il sindaco Giuseppe Terranova che aveva parlato di tre diversi punti fuoco appiccati contemporaneamente. Il primo incendio si era verificato in località Pennata, poi nella zona subito del bivio di Carini e a Calcerame. Le fiamme hanno distrutto sterpaglia, qualche albero e si accingevano a raggiungere abitazioni e colture di ulivo. Fortunatamente, di concerto con il corpo Forestale si è richiesto l’intervento di 2 elicotteri per domare gli incendi sia in contrada Filiera che a Calcerame.

Il sindaco: “Non è autocombustione”

Tre giorni fa il primo cittadino aveva esternato tanta amarezza per quanto accaduto: “Siamo certi – aveva detto – che lo scoppio di 3 incendi contemporaneamente non è frutto né di autocombustione né del destino, cinico e baro. Approfitto dell’occasione per invitare tutti alla pulizia dei terreni, come prescritto dall’Ordinanza Sindacale del 14 maggio scorso. Altresì avvisare immediatamente il Comune, che è dotato di modulo antincendio, o la Forestale o Vigili del fuoco al minimo accenno di incendio. Corre l’obbligo ringraziare le squadre antincendio e i Vigili del fuoco intervenuti”.