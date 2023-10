Interventi dei vigili del fuoco



E’ stata una lunga notte quella appena trascorsa per i vigili del fuoco e la forestale impegnati in diversi fronti per i tanti incendi divampati e alimentati dallo scirocco. A Casteldaccia solo questa mattina le ultime fiamme sono state spente. Ieri, nel tardo pomeriggio, erano state chiuse la statale 113, la linea ferrata e l’autostrada Palermo Messina tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla con le fiamme che sono partite da mare e sono risalite fino alla montagna. Per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati nella zona di via Kennedy e della statale 113. Ad essere coinvolte nei soccorsi diverse squadre del comando di Palermo e rinforzi arrivati da Caltanissetta.

Anche le case minacciate

Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e i residenti sono stati costretti ad abbandonarle, ancora prima dell’arrivo sul posto dei pompieri. Altri incendi anche molto seri sono divampati a Marineo lungo la statale 118 e nel bosco di Ficuzza. Qui è stato evacuato un rifugio per i cani, Incendi anche a Belmonte Mezzagno, Montelepre in contrada Mazzartino. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Per concludere questa lunga giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere cataste di rifiuti allo Zen a Palermo in via Nicolò Machiavelli.

Situazione critica a Montelepre

Continua ancora a bruciare questa mattina la montagna di Montelepre dove il fuoco da ieri sera imperversa. Il rogo è scoppiato a partire dalle 20 in contrada Mazzamartino ed ancora stamattina, seppur controllato, non è stato ancora del tutto domato. Si sta effettuando la bonifica, la situazione appare sotto controllo. Ad essere sfiorate dalle fiamme diverse abitazioni, anche se fortunatamente non si sono registrati feriti o danni alle abitazioni. Il coordinamento dei soccorsi, composto da vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri, ha evitato il peggio. Ad essere stato accertato che le fiamme sono partite da diversi punti, distanti fra loro. Motivo per cui si ipotizza il possibile raid di qualche piromane.

Like this: Like Loading...