Hanno continuato a divampare sino alla nottata

Nuovi incendi di macchia mediterranea ieri in provincia di Palermo e che sono divampati anche in nottata. Le fiamme hanno interessato i territori di Monreale, Bolognetta e Campofelice di Fitalia.

Fiamme anche a Godrano

Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati in questi giorni a Godrano, dove sono dovuti intervenire nella zona del bosco di Ficuzza anche i mezzi aerei per diverse ore per spegnere il rogo che stava minacciando il bosco e gli allevamenti. Proprio mentre divampavano le fiamme si stava inaugurando alla casina reale di Ficuzza una mostra sugli incendi boschivi alla presenza dei vertici della forestale siciliana.

Gli incendi di ieri

Ieri in mattinata era stato invece domato il vasto incendio che si era sviluppato sulle montagne di Montelepre, nel Palermitano. La notte è stata sicuramente più tranquilla e già prima di sera tutti i roghi nel territorio provinciale erano stati spenti. Almeno per qualche ora le fiamme (e soprattutto i piromani) hanno dato tregua al Palermitano che da quando è iniziativa l’estate è stato assediato da numerosi roghi. L’ultimo di maggiore entità proprio quello di Montelepre dove è stato necessario l’intervento dei canadair per riuscire a spegnere tutti i focolai.

I lanci dal cielo

Con diversi lanci di acqua già nella mattinata si era attenuato il fronte del fuoco sui promontori monteleprini. In tal senso duro era stato il commento del sindaco Giuseppe Terranova che nei giorni scorsi aveva parlato con chiarezza di raid di piromani. Infatti a cavallo tra sabato e domenica erano tornate a bruciare ancora le montagne di Montelepre. Ed è la seconda volta che è accaduto nell’arco di appena una manciata di giorni. Dopo il primo raid sicuramente piromane, due notti fa sono tornate ad alzarsi le fiamme nel promontorio monteleprino. Per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile hanno combattuto contro il rogo che ha continuato inesorabilmente ad alimentarsi. Dall’alba di ieri era intervenuta a supporto anche la forestale e con i mezzi aerei si è messo tutto in sicurezza.