E’ stata dichiarata la morte cerebrale per bimba di sei anni che da alcuni giorni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo la traversata insieme alla madre dalle coste africane fino a Lampedusa. Era arrivata la notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto dopo un viaggio di cinque giorni su un barcone con altri migranti.

I migranti sono rimasti in balia delle onde senza cibo e acqua per giorni. Le condizioni della bambina originaria della Guinea erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 all’ospedale Di Cristina e ricoverata in Rianimazione. Durante questi giorni di ricovero le condizioni sono peggiorate. Questa mattina attorno alle otto è iniziata la procedura per accertare la morte cerebrale.

I familiari non hanno dato all’assenso alla donazione degli organi.

La mamma è assistita dall’associazione medici senza frontiere con una psicologa e la mediatrice culturale e la responsabile dell’associazione Casa di Lucia.