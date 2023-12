Tragica scomparsa nella famiglia de “La via dei Librai“. E’ morta Lucia Sandonato, collaboratrice della redazione e dell’organizzazione delle manifestazioni. La notizia è stata data sui social e subito ha suscitato commozione in chi l’ha conosciuta e in tutti gli amanti dell’evento.

Il ricordo sui social

“Lucia, nonostante la malattia contro cui ha dovuto combattere, ha cercato sino alla fine di essere operativa. Così come gli ultimi due anni quando ha dato un fondamentale apporto al meccanismo organizzativo del progetto, assistendo autori e relatori ospiti, coordinando le partecipazioni delle scuole, confrontandosi efficacemente con i vari operatori della filiera e contribuendo così in maniera determinante alla migliore riuscita degli appuntamenti programmati – si legge nel post -. Giovane ed entusiasta, 37 anni, diploma al Liceo classico Garibaldi e poi laurea in Filosofia, Lucia lascia una figlia di nove anni. La Via dei Librai, i suoi promotori, i collaboratori tutti, nel momento dello smarrimento per la perdita improvvisa, rivolgono il pensiero a quanto Lucia Sandonato ha offerto loro nel corso di una intensa collaborazione bruscamente interrotta e sono vicini alla sua famiglia”.

Studiosa e professionista

“Lucia è stata una studiosa, una professionista della produzione e della promozione del libro, ma soprattutto una donna gentile e di grande sensibilità. Abbiamo percorso insieme il cammino che ha portato alla realizzazione delle ultime due edizioni de La Via dei Librai nel 2022 e nel 2023, durante le quali tutti coloro che hanno avuto opportunità di confrontarsi con lei hanno potuto apprezzare la sua cura attenta ed esperta per il processo culturale della realizzazione di un libro come anche della sua presentazione ai lettori.”, dichiara Giulio Pirrotta a nome del Comitato La Via dei Librai, dell’associazione “Cassaro

Alto” e di Significa Palermo ETS. Il mondo della cultura del libro e della lettura a Palermo e in Sicilia perde una professionista qualificata e riconosciuta una collega stimata e una persona cara. Ciao Lucia”, conclude il post. I funerali di Lucia Sandonato si svolgeranno domani, martedì 19 dicembre, alle 9,30 nella chiesa di San Michele in via Sciuti a Palermo

