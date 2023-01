IL LUTTO

Tragedia a Monreale, dove è morta, a soli 48 anni, Marilù Monte, una produttrice agricola di susine “sanacore” più tenace e “combattiva” per la valorizzazione di questo particolare frutto che cresce solo nella cittadina alla porte del palermitano. Una perdita che strazia tutta la comunità e che arriva, purtroppo, dopo una lunga lotta con un male incurabile.

Il presidio slow food

Una donna determinata e per certi versi visionaria, una persona che si è battuta per anni per valorizzare la biodiversità locale, tanto fa fare diventare la susina sanacore un presìdio Slow Food. Già fin dai tempi dell’università si era prefissata come obiettivo la tutela e valorizzazione della biodiversità frutticola siciliana. Dopo aver ereditato un susineto a Monreale, ha cercato di valorizzare coltivando la varietà autoctona di susine diffuse solo nelle campagne che circondano l’antica città normanna, la cui presenza è testimoniata già dal 1600.

Un giovane morto a calcetto

Un palermitano di 37 anni, Francesco Del Cuore, è morto la scorsa sera mentre stava giocando a calcetto a Palermo. E’ successo nei campetti di calcio in via dell’Olimpo. Qui Del Cuore si è accasciato durante la partita.

Inutili soccorsi

I compagni hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul terreno di gioco e hanno iniziato il massaggio cardiaco. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto nel campo di calcetto.

Altra tragedia nel Nisseno

Una notizia che arriva a distanza di poco più di 24 ore dall’altra tragedia che si è consumata nel Nisseno. E’ morta nella tarda serata di giovedì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo 14 giorni di agonia, Carla Interlandi. La giovane di 23 anni rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis ovvero lungo la Catania Gela. Il giorno dell’incidente era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. In queste due settimane i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerla in vita ma la gravità dei traumi riportati non le ha lasciato scampo.

La morte sospetta in ospedale

Qualche giorno fa altro decesso drammatico in Sicilia. Una donna è morta mentre attendeva il ricovero in ospedale. Ed è partita una ispezione interna al San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo quanto riporta La Repubblica, la vicenda è accaduta lo scorso lunedì. A morire dopo più di 12 ore davanti la porta del pronto soccorso è stata una donna anziana, già gravemente malata che era in attesa di essere ricoverata. La donna sarebbe morta mentre aspettava il ricovero.