Sarà l’autopsia disposta dalla Procura a dare una spiegazione alla morte di Katia Spataro, la ragazzina deceduta domenica pomeriggio nel sonno. Un’altra tragedia scuote Palermo, ed in particolare il quartiere Sperone.

Katia aveva 12 anni, dolore allo Sperone

Contrariamente a quanto riportato in un primo momento dagli organi di informazione, Katia aveva 12 anni e non 15. Una giovanissima, una adolescente strappata all’affetto dei suoi cari. Anche se si pensa che a stroncare Katia possa essere stato un arresto cardiaco, sarà proprio l’esame autoptico a dare maggiori dettagli sulle cause del decesso. Allo stato attuale si sa soltanto che Katia, per cause da accertare, non si è più risvegliata.

I familiari si sono accorti che non respirava più. Un dolore immenso che ha gettato nello sconforto l’intero quartiere e tutti coloro che la conoscevano. La giovane palermitana frequentava l’istituto comprensivo Di Vittorio, ma alla scuola preferiva la parrocchia e l’oratorio.

Il cordoglio della scuola

Sul sito web dell’istituto Di Vittorio campeggia un messaggio di cordoglio. Vi si legge: “La dirigente scolastica, il corpo docente – ed in particolare i docenti del corso D – e l’intera comunità scolastica, con sgomento e profonda tristezza, si stringono all’immenso dolore della famiglia Spataro per la prematura scomparsa di Katia.

Siamo affettuosamente vicini alla famiglia in questa tragica circostanza”.

Una storia familiare difficile, appello ad essere solidali

Katia era figlia di genitori separati. Tony Pellicane, amico del padre della ragazzina e portavoce del Comitato di Lotta per la Casa dice: “Due famiglie distrutte dal dolore ma io posso parlarvi solo del papà, iscritto alla graduatoria d’emergenza abitativa, sotto minaccia di sgombero, e adesso oltre al disagio anche la tragedia.

Si tratta di un padre che non sa materialmente come affrontare le spese del funerale di sua figlia, e che pensa al rischio che la bimba finisca tra le tante bare insepolte ai Rotoli.

C’è bisogno di sostegno di ogni tipo, soprattutto economico e psicologico. Faremo attivare al papà una carta prepagata con un codice Iban, poi solleciteremo il Comune affinché si possa far carico del funerale e venga garantita una degna sepoltura a Katia”. Katia non c’è più, e adesso il padre ripone la propria fiducia nel buon cuore di quanti, anche con una piccola donazione, potranno dare un sollievo alla famiglia colpita da questa immane tragedia.